Ekonomi yönetiminden "Barışın Anahtarı Türkiye" paylaşımı

17.04.2026 23:47
Ekonomi yönetimi, "Barışın Anahtarı Türkiye" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çatışma yerine müzakerenin, savaş yerine barışın tarafında olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz yoğun ve öngören diplomasi trafiğiyle krizlerin çözümünde inisiyatif alıyor, sadece bölgemizde değil, tüm dünyada istikrarın teminatı olmak için çalışıyoruz. Barışın Anahtarı Türkiye." değerlendirmelerinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel krizlerin çözümünde inisiyatif alan, diyalog zeminini güçlendiren ve tüm dünyada barışın, adaletin gür sesi olan bu güçlü irade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yükselmeye devam ediyor. Barışın Anahtarı Türkiye." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada çatışmaların, krizlerin ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye'nin "hakkaniyetli duruşu", "vicdan merkezli" diplomasisi ve kararlı iradesiyle mazlumların sesi, "barışın anahtarı" olmayı sürdürdüğünü aktararak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ülkemiz, ticaretten diplomasiye, insani yardımlardan bölgesel işbirliklerine kadar her alanda barışı büyüten, güveni güçlendiren ve istikrarı tahkim eden adımlar atmaktadır. Türkiye, tarihinden aldığı güçle, milletinden aldığı cesaretle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışın kapısını aralayan, umutları yeşerten ve yarınları inşa eden bir anahtar olmaya devam edecektir. Barışın Anahtarı Türkiye'dir." sözlerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, krizlere karşı çözüm, çatışmalara karşı diyalog üreten bir Türkiye… Güçlü irade, etkin diplomasi, kalıcı barış. Barışın Anahtarı Türkiye."

Kaynak: AA

