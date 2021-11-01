Üye Girişi
Yüreğir Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi - Son Dakika

Yüreğir Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi

01.11.2021 12:54
Yüreğir Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi

Yüreğir Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesi belediye meclisi tarafından 329 milyon 709 bin TL olarak kabul edildi.

Yüreğir Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesi belediye meclisi tarafından 329 milyon 709 bin TL olarak kabul edildi.

Yüreğir Belediye Meclisi 2022 Mali Yılı Toplantısı, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bütçe tasarısındaki tüm maddeler ile gelir-gider tahminleri meclis üyeleriyle paylaşıldı. Toplantının son kısmında gerçekleşen oylamada 2022 yılı mali bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyelerine ve katılımcılara hitap eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, hazırlanan bütçe tasarısındaki gelir artışına dikkat çekerek, "2022 bütçemizde önemli bir artış yapıyoruz. Hizmet üretmek için gelirleri artırmak gerekir. Bütçe artırmak demek, halka daha fazla hizmet sunmak demektir. 2021 yılı bütçemiz yaklaşık 292 milyon liraydı. 2022 yılı bütçemiz ise 329 milyon 709 bin TL. Böylece artan bütçemizle Yüreğir'e daha fazla hizmet edeceğiz" dedi.

Seçim döneminde vaat edilen projeleri bir bir gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Kocaispir, "Bütçeyi büyük tasarruf tedbirleriyle yönetiyoruz. Bu bütçe Yüreğir halkının bize emaneti. Bütçenin Hakk'ın rızasına uygun kullanılması konusunda son derece hassasız. Bizim hizmet dışında bir derdimiz, gayemiz yok. Ne vadettiysek hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Bütün gayretimiz Yüreğir'de yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve 550 bin insanımız için. 107 mahallemizin tamamına hak ve adalet ölçüsünde hizmet etmek için gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Yüreğir Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi
Yüreğir Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüreğir Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi! O anlar saniye saniye kamerada 12:37 300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi! O anlar saniye saniye kamerada Rekabet Kurumu'nun kestiği 12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu 12:06 Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi 11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı 11:40 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe 11:00 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü

Son Dakika Haberleri
12:45 Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik
12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi
12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti
12:16 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak
12:06 Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu
12:04 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş
12:00 Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın yerine yeni isim belli oldu
11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi
11:39 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı
11:39 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı
Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik         
12:46
Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi         
12:29
Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak         
12:17
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç         
11:57
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular         
10:45
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 12:59:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement