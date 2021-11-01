Yüreğir Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi

Yüreğir Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesi belediye meclisi tarafından 329 milyon 709 bin TL olarak kabul edildi.

Yüreğir Belediye Meclisi 2022 Mali Yılı Toplantısı, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bütçe tasarısındaki tüm maddeler ile gelir-gider tahminleri meclis üyeleriyle paylaşıldı. Toplantının son kısmında gerçekleşen oylamada 2022 yılı mali bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyelerine ve katılımcılara hitap eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, hazırlanan bütçe tasarısındaki gelir artışına dikkat çekerek, "2022 bütçemizde önemli bir artış yapıyoruz. Hizmet üretmek için gelirleri artırmak gerekir. Bütçe artırmak demek, halka daha fazla hizmet sunmak demektir. 2021 yılı bütçemiz yaklaşık 292 milyon liraydı. 2022 yılı bütçemiz ise 329 milyon 709 bin TL. Böylece artan bütçemizle Yüreğir'e daha fazla hizmet edeceğiz" dedi.

Seçim döneminde vaat edilen projeleri bir bir gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Kocaispir, "Bütçeyi büyük tasarruf tedbirleriyle yönetiyoruz. Bu bütçe Yüreğir halkının bize emaneti. Bütçenin Hakk'ın rızasına uygun kullanılması konusunda son derece hassasız. Bizim hizmet dışında bir derdimiz, gayemiz yok. Ne vadettiysek hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Bütün gayretimiz Yüreğir'de yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve 550 bin insanımız için. 107 mahallemizin tamamına hak ve adalet ölçüsünde hizmet etmek için gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA