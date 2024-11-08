Ekonomide İyileşme Vurgusu

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 1,5 yılda uygulanan rasyonel politikalarla ekonomide biriken risklerin ve kırılganlık unsurlarının büyük ölçüde azaltıldığını bildirdi.

TOBB Genel İdare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, kamu ile reel sektör arasında iletişimin güçlü tutulması gerektiğini söyledi.

İstişareyi öne çıkaran bir yönetim anlayışının benimsenmesinin önemine işaret eden ve bunun için Yılmaz'a teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Zira içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde, uygulanan ekonomi programının başarıya ulaşması için birbirimizi daha iyi anlamalı, fikirlerimizi paylaşmalı, aramızdaki empatiyi geliştirmeliyiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, yüksek ve istikrarlı bir büyüme sürecinin ve cazip bir yatırım ortamının ön koşulu olarak makroekonomi alanında istikrar ve netliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sizin koordinasyonunuzda kamu idaremizin bu yönde attığı adımları ve aldığı kararları memnuniyetle takip ediyor ve destekliyoruz. Son dönemde para piyasalarında ve Türk lirasında sağlanan istikrarı, döviz dengesindeki iyileşmeyi, kredi risk primindeki gerilemeyi de ülke kredi notundaki artışları bunun sonucu olarak görüyoruz. Son 1,5 yılda uyguladığınız rasyonel politikalarla, ekonomide biriken riskler ve kırılganlık unsurları büyük ölçüde azaltıldı."

Türkiye'nin, bu yıl üç kredi derecelendirme kuruluşundan da not artımı alan tek ülke olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Elbette bundan sonraki aşamada hem ekonomi programına toplumsal desteğin artması hem de yeniden tempolu bir büyüme sürecinin başlatılması için atmamız gereken ilave adımlar da var." diye konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.