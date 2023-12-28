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Ekonomik Güven Endeksi Aralıkta Arttı - Son Dakika
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Ekonomik Güven Endeksi Aralıkta Arttı

TÜİK'in verilerine göre, aralıkta ekonomik güven endeksi yüzde 1,1 artarak 96,4 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 2,6 artışla 77,4'e çıktı. Reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 azalarak 103,4'e geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 yükselerek 112,3 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 artarak 116,8'e ulaştı, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalarak 88'e düştü.

Ekonomik Güven Endeksi Aralıkta Arttı
28.12.2023 - 10:21,
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Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,1 artarak 96,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks kasımda 95,3 iken aralıkta yüzde 1,1 artarak 96,4 oldu.

Tüketici güven endeksi de aralıkta aylık bazda yüzde 2,6 artışla 77,4'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 103,4'e geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 yükselerek 112,3 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 artarak 116,8, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalarak 88 değerini aldı.

Kaynak: AA
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