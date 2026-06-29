Ekonomik Güven Endeksi Artış Gösterdi

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 iken, Haziran ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 iken, Haziran ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 83,0 değerini aldı. - İSTANBUL