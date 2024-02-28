Ekonomik Güven Endeksi Şubat Ayında Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomik Güven Endeksi Şubat Ayında Azaldı

Ekonomik Güven Endeksi Şubat Ayında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında ekonomik güven endeksi Ocak ayına göre yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,3, reel kesim güven endeksi yüzde 0,9, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalırken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1 oranında arttı.

28.02.2024 10:10
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Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı. Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 91,8 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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