Ekonomik Veriler Gözleri Üzerine Çekiyor

Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sona ereceğine ilişkin umutlar sürerken, ABD'de açıklanacak büyüme ile dünya genelindeki enflasyon verileri söz konusu risklerin ekonomik görünüme etkilerini gözler önüne serecek.

ABD/İsrail ile İran arasında 27 Şubat'ta tırmanan gerilimler, 8 Nisan'da sağlanan ateşkesle kısmen yatışırken, Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşan jeopolitik risklerle yükselen petrol fiyatları bir miktar geriledi.

Önceki aylarda savaş kaynaklı enerji fiyatlarında yukarı yönlü hareketin dünya genelinde fiyatlar üzerindeki yansımaları mart ve nisan verilerinde gözlendi.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin, ulaştırma, sanayi üretimi, elektrik ve ısınma giderleri üzerinden küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği değerlendirilirken, gözler perşembe günü ABD'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankasının (Fed) başlıca enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, çekirdek PCE fiyat endeksinin nisanda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,3 arttığının tahmin edildiğini belirtti.

Bununla birlikte aynı gün bu ülkede açıklanacak yılın ilk çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ikinci verileri ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin net bilgi sağlayacak. ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 2 büyüme performansı sergilemesinin beklendiğini bildirdi.

ABD Ticaret Bakanlığının, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerine göre ABD ekonomisi söz konusu dönemde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 büyümüştü. Bu dönemde ABD ekonomisinin yüzde 2,2 büyümesi öngörülüyordu.

Özellikle enflasyon göstergeleri ile büyüme verilerinin, merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Bu eksende para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralık toplantısında ilave sıkılaşma adımı atabileceğine dair öngörüler güçlü kalmayı sürdürdü.

Almanya'da enflasyon verileri odakta

Bahsedilen gelişmelerle Avro Bölgesinde enerji fiyatlarının gerilemesi enflasyon baskılarını hafifletebileceğine yönelik iyimserlik oluşturdu.

Mart ve nisan aylarında bölgede enflasyonun enerji kaynaklı hızlanma eğilimi göstermesinin ardından Avrupa Merkez Bankasına (ECB) yönelik sıkılaşma beklentileri güçlü seyrini sürdürdü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ECB'nin yıl sonuna kadar en az 2 faiz artışı yapabileceği fiyatlanıyor.

Öte yandan, Almanya'da cuma günü açıklanacak mayıs ayı öncü enflasyon verileri, Orta Doğu'daki savaş kaynaklı enerji maliyetlerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin devam edip etmediğine ilişkin önemli sinyaller verecek.

Analistler, Almanya'da öncü verilere göre Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 artış göstereceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Japonya'da Tokyo TÜFE bekleniyor

Öte yandan Çin'den gelen zayıf veriler, jeopolitik risklerin yanı sıra küresel talepteki kırılganlığın da büyüme görünümü üzerinde baskı oluşturduğunu gösterdi.

Çin'de sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 4,1 artsa da beklentilerin altında kaldı ve önceki aya göre yavaşlama eğilimi gösterdi. Perakende satışlar da yüzde 0,2 ile tahminlerin epey altında kaldı.

Öte yandan, Japonya'da ulusal enflasyon nisan ayında beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 1,4 ile tahminlerin gerisinde kalırken, mart ayındaki veriye göre yavaşlama sinyali verdi.

Şimdi gözler mayıs ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi. Ülkede Tokyo TÜFE, genel enflasyon görünümüne ilişkin çerçeve çizmesi nedeniyle önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Analistler, Tokyo'da TÜFE'nin mayıs ayında yıllık bazda yüzde 1,6 artmasının beklendiğini ifade etti.