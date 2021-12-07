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Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek - Son Dakika

Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek

07.12.2021 13:10
Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve durdurulamayan yükseliş başta akaryakıt ve gıda ürünlerinde halka zam olarak dönerken, ekonomist Oğuz Demir motorin fiyatlarına 70-85 kuruş aralığında zam geleceğini iddia etti.

Dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilikten dolayı akaryakıt fiyatlarına art arda zam geldi. Zamların ardından yapılan indirimler araç sahiplerini umutlandırsa da bu geceden itibaren yeniden zam yapılacağı iddia edildi.

Karar yazarı ekonomist Oğuz Demir, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Ekonomist Oğuz Demir motorin fiyatlarına bu geceden itibaren 70-85 Kuruşluk bir zam geleceğini belirterek, "Motorinde hani 1 TL'lik zamdan sonra Aralık başında 44 kuruşluk bir indirim gelmişti ya.. Yarın gece itibariyle geçerli olacak şekilde motorine 70-85 kuruş arası zam geldiğinde bir hafta sonra fiyat o 1 TL'lik zamdan sonraki seviyeyi de geçmiş olacak. Çin modeli miydi?" ifadelerini kullandı.

10 LİRAYI GEÇECEK

Motorinin İstanbul'da güncel fiyatı 9,38, Ankara'da 9,44, İzmir'de ise 9,45. Oğuz Demir'in iddia ettiği zam gerçekleşirse motorinin litre fiyatı 10 liranın üzerine çıkmış olacak. İstasyonlardaki fiyat tabelaları artık 4 haneli olacak.

Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek

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Son Dakika Ekonomi Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek - Son Dakika
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