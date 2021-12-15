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Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak - Son Dakika

Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak

15.12.2021 15:51
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak

Ekonomist Şeref Oğuz, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı ve 2022 asgari ücretle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Katıldığı canlı yayında Merkez'in 200 baz puan indirimi yapmasını banko olarak gördüğünü ifade eden Oğuz, asgari ücret tahminini ise seçimler üzerinden yaptı. Yıl sonu için dolar kurunun 17 TL'ye çıkabileceğini ileri süren Oğuz, "Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak" dedi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan ekonomist Şeref Oğuz, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve asgari ücretle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın 200 baz puan indirimi yapmasını banko olarak gördüğü belirten Oğuz asgari ücret yorumunu ise seçim ihtimalleri üzerinden yaptı.

"200 BAZ PUAN İNDİRİMİ BEN BANKO OLARAK GÖRÜYORUM"

Merkez Bankası'nın yapacağı toplantıdan çıkabilecek faiz kararına değinen Oğuz, "Ben önümüzdeki hafta için 200 baz puan indirim bekliyorum. Merkez Bankası üç defa müdahale etmesine rağmen kuru aşağı çekemedi. Benim tahminim FED'de 0.25 ile 0.50 artış olabilir. Türkiye'de ise tam tersi yaşanıyor. Faizler aşağı çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Faizleri indirin" talimatını Merkez Bankası kararlı bir şekilde yerine getiriyor." dedi.

"Geçen ay 100 baz puan indirmişti" diyen Oğuz "Piyasada tahminler pas geçer veya 25-50 baz puan gibi hafif bir düşme ile geçer söylentilerle algı oluşturuluyor. Benim gördüğüm, Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını yerine getirecek. 200 baz puan indirimi ben banko olarak görüyorum. Belki 100 baz puan plase olabilir" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİNİ SEÇİMLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRDİ

Yıl sonu için dolar kurunun 17 TL'ye kadar çıkabileceğini de öne süren Oğuz, asgari ücret için tahminini seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak diye açıkladı.

Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak

Asgari Ücret, Türk Lirası, Şeref Oğuz, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak - Son Dakika Ekonomi


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