Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler - Son Dakika
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Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler

07.04.2022 09:35
Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler

Ekonomist Atilla Yeşilada, 3 ay içinde yüksek enflasyonu önleyeceğini iddia ettiği formülü, "olmazsa üç ayın sonunda kendimi Ahırkapı'dan suya atarım" diyerek açıkladı.

Yıllık enflasyonun yüzde 61'e çıkmasının ardından herkesin gündemi ekonomi oldu. Hayat pahalılığı ve enflasyonla ilgili ekonomi dünyasından uyarılar birbiri ardına geliyor.

3 HANELİ ENFLASYON UYARISI

Sözcü'den Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlatan Yeşilada, yüksek enflasyon rakamları üzerinden ekonomi yönetimini eleştirdi; "90'lara dönüyoruz, o zaman da enflasyon bir yıl 90, bir yıl 70 olurdu. Halkın durumu fark etmezdi ki enflasyonda herkes tedbirini enflasyon daha yüksek olacakmış gibi alırdı. Ama burada artık ip koptu, buradan 3 haneli enflasyona gidiyoruz, bu politikalarla bunun engellenmesi imkansız" görüşünü ifade etti.

"3 AYDA BUNLAR OLMAZSA AHIRKAPI'DAN SUYA ATLARIM"

Yeşilada, 3 ay içinde bu enflasyonu önleyebilmek için yapacaklarını şöyle anlattı:

Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler

"Üç tane çok basit şey var, olmazsa üç ayın sonunda kendimi Ahırkapı'dan suya atarım:

1- Merkez Bankası bağımsızdır, istediği kadar faiz artırır, hükümetin söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

2- AB'de Kamu İhale Kanunu neyse alıp Türkçeye çeviriyorum, bütün ihaleleri şeffaflaştırıyorum.

3- HSK'dan Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı'nın Müsteşarı'nı çekiyorum, HSK bütün kararlarında bağımsızdır, karışmıyorum. Bu üçünü yapın, Türkiye'ye 3 ay içinde 20 milyar dolar para girer. Tabii 3 ayda enflasyonu 5'e indiremezsiniz ama halk işlerin süratle iyiye gittiğini görür."

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Atilla Yeşilada, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler - Son Dakika


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