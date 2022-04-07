Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler - Son Dakika

Yıllık enflasyonun yüzde 61'e çıkmasının ardından herkesin gündemi ekonomi oldu. Hayat pahalılığı ve enflasyonla ilgili ekonomi dünyasından uyarılar birbiri ardına geliyor.

3 HANELİ ENFLASYON UYARISI

Sözcü'den Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlatan Yeşilada, yüksek enflasyon rakamları üzerinden ekonomi yönetimini eleştirdi; "90'lara dönüyoruz, o zaman da enflasyon bir yıl 90, bir yıl 70 olurdu. Halkın durumu fark etmezdi ki enflasyonda herkes tedbirini enflasyon daha yüksek olacakmış gibi alırdı. Ama burada artık ip koptu, buradan 3 haneli enflasyona gidiyoruz, bu politikalarla bunun engellenmesi imkansız" görüşünü ifade etti.

"3 AYDA BUNLAR OLMAZSA AHIRKAPI'DAN SUYA ATLARIM"

Yeşilada, 3 ay içinde bu enflasyonu önleyebilmek için yapacaklarını şöyle anlattı:

"Üç tane çok basit şey var, olmazsa üç ayın sonunda kendimi Ahırkapı'dan suya atarım:

1- Merkez Bankası bağımsızdır, istediği kadar faiz artırır, hükümetin söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

2- AB'de Kamu İhale Kanunu neyse alıp Türkçeye çeviriyorum, bütün ihaleleri şeffaflaştırıyorum.

3- HSK'dan Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı'nın Müsteşarı'nı çekiyorum, HSK bütün kararlarında bağımsızdır, karışmıyorum. Bu üçünü yapın, Türkiye'ye 3 ay içinde 20 milyar dolar para girer. Tabii 3 ayda enflasyonu 5'e indiremezsiniz ama halk işlerin süratle iyiye gittiğini görür."