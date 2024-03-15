Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor

Alman İş İnsanları Çin'deki İnovasyon Sisteminden Yararlanmayı Umut Ediyor

Alman Ticaret Odası'nın İcra Direktörü Maximilian Butek, Çin'in Alman iş insanları için cazibesini koruduğunu ve birçoğunun Çin'de var olmamayı en büyük risk olarak gördüğünü belirtti. Butek, Alman şirketlerinin büyüme fırsatlarını elde etmek ve rekabetçi kalabilmek için Çin'deki inovasyon sisteminden yararlanmayı umduğunu ifade etti. Çin'deki Alman Ticaret Odası'nın yaptığı ankete göre, şirketlerin büyük çoğunluğu Çin pazarına yerleşmeye devam etmeyi planlıyor ve yatırımlarını artırmayı hedefliyor.