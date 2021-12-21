Ekonomistler kurdaki düşüşü yorumladı: Örtülü faiz ve ekstra enflasyon

Kurdaki sert düşüş için ekonomistler ne diyor?

''DOLAYLI FAİZ ARTIMI''

Ekonomist Mağfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dolaylı faiz artırımı yapılıyor yani'' dedi.

Eğilmez, ''Kur % 40 artmış, faiz % 14 ise aradaki 26 puan ödenecek. Ve bunun adı faiz olmayacak. Müthiş" ifadelerini kullandı.

''FAZLA HEYECANLANMAYIN''

Ekonomist Yalçın Karatepe de yeni uygulamaların örtük bir faiz artımı olduğunu ifade ederek; "Fazla heyecanlanmayın. Geçmişe dönük bir şey yok. Bundan sonra dövize endeksli bono satacaklar. Aslında bu örtük faiz artışıdır. Olay bu" dedi.

''REKOR FAİZ ARTIMI''

Ekonomi yazarı Emin Çapa ise "CB Erdoğan, daha önce görmediğimiz bir şey yaparak, TL mevduatlar bile dolarize ediyor. Faiz artışı yapmıyormuş gibi yapıp, ne kadar olduğunu kimsenin bilmediği rekor bir faiz artışı yapıldı. Üstelik bunun bütün yükü de, devletin/halkın sırtına yıkılacak" açıklamasında bulundu.

"SORUN NE KADAR AŞILABİLİR''

Mustafa Sönmez ise 'örtülü faiz artışının hazineye getireceği yüke dikkat çekti.

Sönmez, "Örtülü faiz artışını bütçeye yüklemekle sorun ne kadar aşılabilir? Hazine bu kaynağı nereden bulacak? Ek vergi? Faiz için, öteki ödenekleri kısma, yeni borçlanma ve onların yeni faizleri. Hepsi bir yana, kral, enflasyon. TÜİK enfl. en az birkaç ay aylık yüzde 10,yıllık %40-50" değerlendirmesinde bulundu.

''EKSTRA BİR FAİZ ARTIŞIDIR BU''

Prof Dr. Özgür Demirtaş da yeni uygulamaları faiz artışı olarak değerlendirerek; ''Aslında Dolar/TL artışı oranında ekstra bir faiz artışıdır bu. Yani örtülü bir mevduat faizi gibi… Dolar/TL'deki düşüşün nedeni de bu faiz artışı… ikinci bir konu da bu ekstra faizin nereden ödeneceği? O da yeni para basarak ödenecek ise ekstra enflasyon anlamına gelebilir. 1970'lerde benzerlerinin yapılmış bir şey olduğunu biliyorum. Türkiye için Hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.