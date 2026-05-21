Eksik Dişlerin Sağlık Üzerindeki Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eksik Dişlerin Sağlık Üzerindeki Etkisi

21.05.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Diken, eksik dişlerin çiğneme ve estetik üzerine etkilerini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Almira Ada Diken Türksayar, eksik dişlerin estetiğin yanı sıra çiğneme dengesi, yüz desteği ve çene eklemi sağlığı açısından önemli etkiler oluşturabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türksayar, eksik diş nedeniyle hastaların farkında olmadan çiğnemeyi tek tarafa yönlendirebildiğini, çiğneme kuvvetinin ağız içinde dengeli dağılmasının önemli olduğunu aktardı.

Türksayar, "Özellikle azı dişleri, bu kuvveti taşıyan temel dişler. Eksikliklerinde, kişi yükü daha çok diğer tarafa verir. Bu durum zamanla çene ekleminde zorlanma, kas dengesizliği, dişlerde aşınma ve kapanış problemlerine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Tek taraflı çiğneme alışkanlığının bazı hastalarda çene ekleminden ses gelmesi, çene-yüz bölgesinde ağrı, ağız açmada kısıtlılık, baş ve boyun ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösterebileceğini aktaran Türksayar, şunları kaydetti: ???????

"Çiğneme sistemi dişler, kaslar ve çene ekleminin birlikte çalıştığı bir bütün. Eksik dişlerin uzun süre tedavi edilmemesi, yüz görünümünü de etkileyebilir. Özellikle arka diş kayıplarında yanak ve dudak dokuları yeterince desteklenemeyebilir. Diş kayıpları tedavi edilmediğinde, zamanla kapanış yüksekliğinde azalma, yani dikey boyut kaybı görülebilir. Bu durum yüzde çökmüş, sarkmış ya da olduğundan daha yaşlı bir görünüm oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle eksik dişler hem fonksiyonel hem de estetik açıdan değerlendirilmeli."

Türksayar, tedavinin ertelenmesi halinde hastalarda komşu dişlerde kayma, karşı dişlerde uzama, çene kemiğinde hacim kaybı ve kapanış bozuklukları gelişebileceğini belirterek, buna rağmen bazı hastaların yalnızca ön bölgedeki diş eksikliklerini önemsediklerine değindi.

Arka bölgedeki diş kayıplarının ağız sağlığını ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Türksayar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eksik dişlerin uygun protez, köprü ya da implant gibi tedavi seçenekleriyle tamamlanması, çiğneme konforu ve çene eklemi sağlığı açısından önemli. Sürekli baş, boyun, çene ağrısı yaşayan ya da çenesinden ses geldiğini fark eden kişiler, diş hekimi muayenesini ihmal etmemeli. Erken dönemde yapılacak değerlendirme, daha büyük sorunların önüne geçebilir."

Kaynak: AA

Hastane, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eksik Dişlerin Sağlık Üzerindeki Etkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar Günde 5 gram bulan var İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Selena Gomez, 18 filmde oynayacak Selena Gomez, +18 filmde oynayacak
İstanbullulara Meteoroloji’den “3 saat“ uyarısı İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
Bakın nereye gömülmek istiyor İşte Melih Gökçek’in vasiyeti Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

09:40
Fatih Terim’in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
09:23
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
09:03
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 09:49:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Eksik Dişlerin Sağlık Üzerindeki Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.