Eksim Enerji 14 Rüzgar Türbini Kuracak - Son Dakika
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Ekonomi

Eksim Enerji 14 Rüzgar Türbini Kuracak

Eksim Enerji, yıl sonuna kadar Geyve'de 8 yeni rüzgar türbini devreye almayı hedefliyor.

19.09.2024 12:49
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Eksim Enerji, yıl sonuna kadar toplam 14 rüzgar türbinini devreye almayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren Eksim Enerji, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki yatırımlarını genişleten Eksim Enerji, 2 ayda 6 yeni türbin devreye aldı. Şirket, yıl sonuna kadar 8 türbinini daha ticari işletmeye geçirmek suretiyle toplamda 14 adet Nordex N163 rüzgar türbinini devreye almayı planlıyor.

Şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onayıyla Geyve'de devreye aldığı 6 rüzgar türbiniyle bölgedeki kurulu gücünü 94,8 megavata yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, Geyve'de yer alan rüzgar enerji santralinde yaptıkları 80 milyon avro değerindeki yatırımla, tesis gücünü yıl sonunda 150 megavata ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, yaklaşık 125 bin hanenin daha elektrik ihtiyacını temiz enerjiden karşılayabilir duruma gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Akbay, türbin teknolojilerini seçerken ekosistemin dengesini korumayı ve çevreye zarar vermemeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geyve bölgesindeki rüzgar türbinlerimizin konumu, akademik raporlarla değerlendirildi ve yaban hayatına olumsuz bir etkisinin olmadığı bağımsız kuruluşlarca belgelendi. Rüzgarın, güneşin ve suyun gücünü Türkiye'nin gücüne dönüştürmek, bizim varlık sebebimiz. İnşa ettiğimiz her bir rüzgar türbinini ve güneş panelini, enerji üretiminin ötesinde ülkemizin sürdürülebilir gelecek hedeflerine yönelik attığımız adımlar olarak görüyoruz. Enerji üretimindeki kararlılığımızın temelinde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuz yatıyor. Ülkemizi daha güçlü ve daha temiz sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Eksim Enerji 14 Rüzgar Türbini Kuracak - Son Dakika

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