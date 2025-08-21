Eksim Holding, Brandon Hall Ödüllerinde Üç Ödül Kazandı

Enerji, gıda ve elektrik dağıtımı gibi sektörlerde faaliyetlerini sürdüren Eksim Holding, bu yıl 30'uncusu düzenlenen dünyanın saygın insan kaynakları yönetimi ödül platformlarından Brandon Hall HCM Excellence Awards'ta üç ayrı kategoride ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Akademi Dijital Eğitim Platformu, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde "En İyi Öğrenme Deneyimi Platformu" kategorisinde altın ödül kazandı.

Mavi Yaka Performans Yönetim Modeli de şeffaf hedefleri, ölçülebilir geri bildirimleri ve adil prim sistemiyle "En İyi Performans Yönetimi" kategorisinde altınla ödüllendirildi.

Aday deneyimini merkeze alan değerlendirme yaklaşımı ise "En İyi Yetenek Kazanım Süreci" kategorisinde bronz ödülü getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Korkut, "Çalışanlarımızın gelişimini destekleyen her adımı sürdürülebilir başarı vizyonumuzun parçası olarak görüyoruz. Bu ödüller, kapsayıcı ve dijital çözümlerimizin hem çalışanlarımız hem adaylarımız için somut değer ürettiğini gösteriyor. Emeği geçen tüm ekiplerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz, önümüzdeki dönemde ölçülebilir etkimizi daha da artırmaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.