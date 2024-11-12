Eksun Gıda\'nın Cirosu 7 Milyar Liraya Yaklaştı

Ekonomi

Eksun Gıda'nın cirosu 2024'ün ilk 9 aylık finansal sonuçlarına göre, 7 milyar liraya yaklaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markalarıyla 200'ü aşkın ürün çeşidini tüketicilere sunan Eksun Gıda, 2024'e ait 9 aylık finansal sonuçlarını KAP'ta yayınladı.

Türkiye Muhasebe Standartı (TMS) 29 enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarına göre, cirosu 7 milyar liraya yaklaşan şirketin yurt içi net satışları yaklaşık 5,4 milyar liraya ulaşırken, yurt dışı satışları 1,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Hem perakende hem de endüstriyel alanda geniş dağıtım ağıyla faaliyetlerine devam eden Eksun Gıda, toplam aktif büyüklüğünü 4,6 milyar lira seviyesine çıkardı.

Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, 2024'ün ilk 9 ayında ihracat tutarını ise 1,5 milyar lira seviyesine çıkardı.

"Yeşil Dünya Sürdürülebilir Enerji" mottosuyla tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı ilke edinen Eksun Gıda, yenilenebilir enerjiye de yatırım yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, şirketin TMS 29 etkisi hariç brüt kar marjının yüzde 15,5 seviyesinde, FAVÖK marjının ise yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Tekirdağ ve Konya fabrikalarında yıllık 600 bin tonluk üretim kapasitesini ve 52 bin tonluk buğday depolama altyapısından aldıkları güçle, hem finansal kapasitelerini hem de küresel bilinirliklerini artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Demir, "Değişen pazar koşullarında ve tüketici tercihlerinde istikrar sağlayacak yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Küresel dalgalanmalara karşı dayanıklıyız"

Buğday fiyatlarının toparlanmaya başladığının altını çizen Demir, Dünya Bankasının güncel raporuna atıfta bulunarak buğday fiyatlarının 2024'te yüzde 21 oranında azaldığını bildirdi.

Demir, "Küresel buğday fiyatlarındaki bu düşüş eğilimi, geniş depolama kapasitemiz ve yüksek üretim hacmimiz sayesinde bizim için yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor. Uzun vadeli bakış açımızla, bu süreci ekonomik bir fırsat olmanın ötesinde, sektörde sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacak bir adım olarak değerlendiriyoruz. Yüksek kapasiteli buğday depolama altyapımızla küresel piyasaların dalgalanmalarına karşı dayanıklılığımızı artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Perakende ve endüstriyel sektörlerdeki çalışmalarına da değinen Demir, şunları kaydetti:

"Sinangil ile perakende pazardaki öncü konumumuzun yanında, aylık ortalama 20 bin tonluk satışla endüstriyel un pazarında da güçlüyüz. Konya ve Tekirdağ gibi buğday havzası olarak nitelendirebileceğimiz lokasyonlarda konumlandırdığımız iki fabrikamız ve yüksek buğday stoklama kapasitemiz, bize 365 gün rekabetçi fiyat ve sabit kalite avantajı yaratıyor. Tekirdağ ve Konya'da bulunan fabrikalarımızın elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla şu ana kadar toplam 18 bin 900 kilovat (kW) güce sahip rüzgar enerjisi santrali için çağrı mektubu alınmış olup, yatırımlara ilişkin süreçler devam ediyor. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte yatırımlarımızı hızla hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Yatırımlarını lisanslı depoculuk faaliyetleriyle desteklediklerine işaret eden Demir, Babaeski Lisanslı Depoculuk AŞ'yi satın alarak büyüme odaklı yatırımlarını sürdürdüklerini aktardı.