El Salvador, ucuz fiyattan 150 Bitcoin aldı

El Salvador, kripto para piyasasında dün yaşanan düşüşü yine fırsata çevirdi. Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "El Salvador düşük fiyattan satın aldı. 48 bin 670 dolardan 150 Bitcoin aldık" dedi. El Salvador hükümeti ekim ayının son günlerinde yaşanan düşüşten de faydalanmış ve 450 Bitcoin'i kasasına koymuştu.

BİTCOİN'DE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bitcoin'de dün tarihinin en sert düşüşlerinden biri yaşanmıştı. Bitcoin, 59 bin dolardan 42 bin dolara kadar düşmüştü. Daha sonra kayıplarının bir kısmını geri alan Bitcoin, 49 bin dolar seviyesinde dengelenmişti. Dünün ardından bugün sakin bir geçiren Bitcoin, 49 bin 150 dolar civarında işlem görüyor.

JUSTIN SUN'DAN BUKELE'YE DESTEK

Diğer yandan teknoloji girişimcisi ve Tron'un kurucusu Justin Sun da Bukele'nin hamlesine yanıtsız kalmadı. Justin Sun, Twitter paylaşımında Bukele'yi etiketleyerek, 47 bin 627 dolardan 100 Bitcoin'i dipten aldığını açıkladı. Sun, daha sonra 48 bin 678 dolardan 50 Bitcoin daha aldığını duyurdu.