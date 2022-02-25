Elagöz'den, Başkan Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Elagöz'den, Başkan Küpeli'ye ziyaret

25.02.2022 14:51
Elagöz'den, Başkan Küpeli'ye ziyaret

Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'ye hayırlı olsun temennisinde bulunan Baro Başkanı Mustafa Elagöz, OSB'nin ve il sanayinin şehrin ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu dile getirdi. Güçlü sanayinin öneminin bu dönemde daha iyi anlaşıldığını belirten Mustafa Elagöz, sanayi sektörünün her açıdan gelişmesinin pozitif etkilerinin hem halka hem de hukuk dünyasında çalışanlara olumlu şekilde yansıdığını belirtti. Eskişehir Barosu olarak şehrin menfaatine olan tüm işlerde iş çevresi, meslek odaları ve STK'ları ile iş birliği ve eşgüdüm halinde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Elagöz, Eskişehir OSB ile de her zaman iş birliği içinde çalıştıklarını dile getirdi.

Hukukçuların katkılarının önemi vurgulandı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Elagöz'e Eskişehir OSB'de hayata geçirdikleri projeler, bölgeye kazandırılan yatırımlar ve yeni dönem de gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yönetim olarak sanayinin ve şehrin kalkınması adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Küpeli, büyüme ve gelişmeyi yeni dönemde daha da hızlandırarak devam ettireceklerini ifade etti. Küpeli, sanayinin büyümesi ve gelişmesi sürecinde hukuk dünyasından önemli destek aldıklarını belirterek, gerçekleştirilen tüm yatırımlar ve ticari anlaşmalarda iyi hukukçuların ve avukatların katkılarının çok önemli olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

Elagöz'den, Başkan Küpeli'ye ziyaret

YORUMLAR
500
'Dergah' adı altında dolandırıcılığa 44 yıl 8 ay hapis cezası (2)- Yeniden 'Dergah' adı altında dolandırıcılığa 44 yıl 8 ay hapis cezası (2)- Yeniden

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Hukuk, Baro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elagöz'den, Başkan Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:59 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:00:48. #1.11#
SON DAKİKA: Elagöz'den, Başkan Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement