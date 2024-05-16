Ekonomi

Elazığ'da 200 gram ekmek 10 lira oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkartıldı. Gelen zamla birlikte dar gelirlilerin etkileneceği belirten fırın ustası, ekmek için gerekli olan maliyetlerin denetlenmesini talep etti.

Elazığ'da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 200 gramlık ekmek 8 liradan 10 liraya çıktı. Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerinin altını çizdi. Giderlerinde artış olduğunu aktaran Kızılelma, "Bizim de ham madde olan ürünlerimiz un, odun ve diğer girdilerimizde çok ciddi artışlar var. Bunlar yetkililerimizin önünde bulundurularak tespit edilmiş bir rakamdır. İnşallah almış olduğumuz un, maya, odun ve diğer girdilerimiz inşallah böyle kalır. Bunun yanında sigorta giderleri ve işçi giderleri de var. Ben iktidarımızdan rica ediyorum, özellikle küçük esnafın Esnaf Kefalet Kooperatifinden para çekmeyen esnaf yok. Bunlarla ilgili bizlere yardımcı olmalarını istiyorum. Elazığ'ın da deprem bölgesi olma statüsü devam ediyor. Yetkililerimizin bunları göz ardı etmemelerini istiyorum. Bu doğrultuda ekmeğe gelen zamdan dolayı Allah vatandaşlarımıza yardım etsin. Kimisinin hiç umurunda değil ama dar gelirliler mutlaka etkilenecektir. Ekonomimiz düzlüğe çıkınca devletimizde almış olduğumuz un fiyatlarını gözden geçirir de onun altından kalkarız. Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu" dedi.