Elazığ'da çiftçilere 385 adet süt sağım makinesi dağıtıldı - Son Dakika
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Elazığ'da çiftçilere 385 adet süt sağım makinesi dağıtıldı

14.06.2022 11:33
Elazığ'da çiftçilere 385 adet süt sağım makinesi dağıtıldı

Elazığ'da Murat Nehri Havzası Ohi Projesi çerçevesinde 385 adet süt sağım makinası dağıtımı gerçekleştirildi.

Elazığ'da Murat Nehri Havzası Ohi Projesi çerçevesinde 385 adet süt sağım makinası dağıtımı gerçekleştirildi.

Karakoçan'da Orman Şefliği bahçesinde yapılan törene Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Elazığ Orman İşletme Müdürü Hidayet Sarı, Karakoçan Belediye Başkan vekili Bedri Demirkıran, İlçe Emniyet Müdürü Özcan Kabaş, Karakoçan İlçe Orman Şefi Bedir Metin ve süt sağım makinası alan çiftçiler katıldı.

Projenin önemli bir çalışma olduğunu belirten Kaymakam Abdullah Şahin, "Her geçen gün gıdanın kıymetini, değerini daha fazla bilmek zorundayız. Pandeminin ve savaşların krizlere yol açmış olduğunu, gıdada ulaşımın, erişimin biraz daha zorlaşması tarımsal ürünleri çok fazla ön plana çıkarıyor. Tarımdan daha fazla yararlanmak adına bu tür projeleri ciddi manada destekliyoruz" dedi.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ise "Sütün hem hijyenik olarak sağılması için bu makineler oldukça önem arz etmektedir. Fırsat buldukça bu tür projeler yapmaya önem vereceğiz. Bizim üretim için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım ve bugün ki bu projede oldukça önemli bir proje. Ben bu projede, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 33 köyde süt inekçiliği yapan çiftçilere 385 adet süt sağım makinası dağıtıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da çiftçilere 385 adet süt sağım makinesi dağıtıldı
Elazığ'da çiftçilere 385 adet süt sağım makinesi dağıtıldı
Elazığ'da çiftçilere 385 adet süt sağım makinesi dağıtıldı
Elazığ'da çiftçilere 385 adet süt sağım makinesi dağıtıldı

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Kaynak: İHA

Muhammed Salih, Abdullah Şahin, Murat Nehri, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da çiftçilere 385 adet süt sağım makinesi dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da çiftçilere 385 adet süt sağım makinesi dağıtıldı - Son Dakika
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