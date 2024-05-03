Elazığ'da Dünyanın 3. ve Türkiye'nin En Büyük Çanta Fabrikası Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'da Dünyanın 3. ve Türkiye'nin En Büyük Çanta Fabrikası Kuruldu

Elazığ\'da Dünyanın 3. ve Türkiye\'nin En Büyük Çanta Fabrikası Kuruldu

Elazığ'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan çanta fabrikası, ürettiği çantaları 26 ülkeye ihraç ederek, 700 kişiye istihdam sağlıyor. Gürkan Talo tarafından kurulan fabrika, Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. Fabrikada üretilen çantalar, başta Almanya, Fransa ve Belçika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Gürkan Talo, hedeflerinin dünyada birinci sıraya yükselmek olduğunu belirtti.

03.05.2024 10:01
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Elazığ'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metrekare alan üzerine kurulan dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyük çanta fabrikası, ürettiği çantaları 26 ülkeye ihraç ederek, 700 kişiye istihdam sağlıyor.

Elazığlı iş adamı Gürkan Talo, Organize Sanayi Bölgesi'nin 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanmasının ardından İstanbul'da bulunan iş yerini Elazığ'a taşıyarak, 12 bin metrekare alan üzerine dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyük çanta fabrikasını kurdu. Burada üretilen ürünler diğer illere gönderilirken, 26 ülkeye de ihraç edilmeye başlandı. 700 vatandaşa ekmek kapısı olan Türkiye'nin en büyük çanta fabrikasında üretilen ürünler, başta Almanya, Fransa ve Belçika'ya ihraç edilerek Elazığ ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor.

Talo Çanta Fabrikası sahibi Gürkan Talo, bundan sonraki hedeflerinin dünyada birinci sıraya yükselmek olduğunu ifade etti. Çanta fabrikasının Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metrekare kapalı alanda kurulu olduğunu belirten Talo, "Yaklaşık 700 personel ile Elazığ'dan yaklaşık 26 ülkeye çanta ihracatı yapan bir fabrikayız. Kapasite olarak Türkiye'de birinci, dünyada ise 3'üncü sıradayız. Bir rakibimiz Çin'de, bir diğeri ise Pakistan'da var. Onların dışında dünyada kapasite olarak 3'üncü sırada biz varız. 700 çalışanımızdan 650'si kadın istihdamından oluşmaktadır. Kadınlara istihdamda öncelikli olarak yer vermemizin nedeni ise kadınların iş gücüne olan katkılarında inanılmaz bir bereket gördük. Bundan dolayı da çalışanlarımızın çoğunluğunu kadın tercih ettik. Bu fabrikada kedi çantasından kadın kol çantasına, seyahat çantasından elbise çantasına, kısaca çantayla ilgili bütün ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Elazığ'da üretmiş olduğumuz çantalarımızı dünyanın üç kıtasına yollamanın gururunu yaşıyoruz. Bütün lojistik merkezlere Elazığ müthiş derecede yakın konumda. Elazığ'a yatırım yapmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de 6'ıncı bölge teşviklerinden yararlanmasıdır. 6'ncı bölge teşviklerinden faydalandığımız için imalatımızı İstanbul'dan Elazığ'a taşıdık. Bundan dolayı da çok memnunuz. Bundan sonraki hedeflerimiz, nasip olursa dünyada birinci olmayı planlıyoruz. Şu anda ilk üç firma arasındaki üretimlerde çok büyük farklılıklar yok, ulaşılabilir bir fark var. Nasip olursa bu gururu Elazığ'a kavuşturacağız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Dünyanın 3. ve Türkiye'nin En Büyük Çanta Fabrikası Kuruldu - Son Dakika

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