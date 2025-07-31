Elazığ\'da Karekod Uygulaması Zorunlu Oldu

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmelerinde karekod uygulamasının zorunlu hal aldığı bildirildi.
Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından market, kasap, manav, restoran, kafe ve yemekhane gibi toplu tüketim alanlarında karekod uygulamasının zorunlu hale geldiği bildirildi. Oluşturulan karekodun tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu olurken karekod bulundurmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı vurgulandı. - ELAZIĞ
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