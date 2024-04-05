Elazığ\'da Organik Tarım Projesi kapsamında çiftçilere dut fidanı dağıtıldı

Ekonomi

Organik Tarımı Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü tarafından 10 çiftçiye dut fidanı dağıtıldı.

Dut üretimine katkı sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden İl Müdürü Kılıç, kentte son 5 yılda dut ekili alanlar 725 dekardan bin 179 dekara çıktığını söyledi. Kılıç, "Elazığ ürettiği dut miktarı açısından Türkiye'de 4. sırada. Bugün de ilimizde Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Proje kapsamında 10 çiftçimize 50 dekar alanda yüzde 75'i Bakanlık destekli bin 400 adet dut fidanı ve damlama sulama malzemesi dağıtılacaktır" dedi.

Kılıç, Elazığ'da 2023 yılında 13 üretici 121 dağlık alanda organik dut üretimi yaparak 136 ton organik dut üretti. Duttan elde edilen pekmez, orcik, dut kurusu ve pestil gibi alternatif ürünlerin pazarlama alanının geniş olması, bölgede yetişen diğer ürünlere göre dutun üretici tarafından daha çok tercih edildiğini söyledi. - ELAZIĞ