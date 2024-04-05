Elazığ\'da Organik Tarım Projesi kapsamında çiftçilere dut fidanı dağıtıldı

Organik Tarımı Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü tarafından 10 çiftçiye dut fidanı dağıtıldı.
Dut üretimine katkı sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden İl Müdürü Kılıç, kentte son 5 yılda dut ekili alanlar 725 dekardan bin 179 dekara çıktığını söyledi. Kılıç, "Elazığ ürettiği dut miktarı açısından Türkiye'de 4. sırada. Bugün de ilimizde Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Proje kapsamında 10 çiftçimize 50 dekar alanda yüzde 75'i Bakanlık destekli bin 400 adet dut fidanı ve damlama sulama malzemesi dağıtılacaktır" dedi.
Kılıç, Elazığ'da 2023 yılında 13 üretici 121 dağlık alanda organik dut üretimi yaparak 136 ton organik dut üretti. Duttan elde edilen pekmez, orcik, dut kurusu ve pestil gibi alternatif ürünlerin pazarlama alanının geniş olması, bölgede yetişen diğer ürünlere göre dutun üretici tarafından daha çok tercih edildiğini söyledi. - ELAZIĞ
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.
Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'in ilk çeyrekte gerçekleştirdiği ihracat 653,8 milyon dolar, Mart ayında gerçekleştirdiği ihracat ise 231,1 milyon dolar oldu. Batı Akdeniz'de bin 673 firma yılın ilk çeyreğinde 148 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 3 ayında en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat Çin'e yapıldı.
Çemişgezek ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı. Yöre sakinleri, çiriş otunu konserve ve yemek gibi alanlarda değerlendiriyor. Vatandaşlar, Kırklar Dağı'nın eteklerinde çiriş otu toplamak için mesai yapıyor ve ilçe merkezinde kurdukları tezgahlarda satışa sunuyor. Çiriş otu, çorba, yumurta, pilav ve börek yapımında kullanılıyor ve doğal olduğu için çeşitli hastalıklara faydalı olabiliyor.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün hedef ve politikaları doğrultusunda orman köylerinin kalkınmasını ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılı ORKÖY faaliyetleri kapsamında 30 üniteye 4 milyon 200 bin TL fenni arıcılık desteği sağlandı. Kredi desteklemelerinin gelecek yıllarda artarak devam edeceği belirtildi.
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD), 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Yapay zeka teknolojileri tüm dünyada hızla gelişiyor. Lojistikten finansa, alışverişten sağlığa kadar pek çok farklı alanı etkileyen yapay zeka teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de sektörler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Merkezi de yapay zeka konusunu gündemine alarak, 16-17 Nisan tarihlerinde uluslararası bir organizasyon gerçekleştirecek. SBD Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç'in temsil edeceği oturuma, TBL Legal'den Av. Burcu Tümer, Smart Advice Financial Technologies'den Onur Yurtsever ve İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim Yazıcı da konuşmacı olarak katılacaklar. 17 Nisan'da BAU Future Campus'te düzenlenecek olan oturumun konusu 'Türkiye'de Sigorta Sektörünün Dönüşümü ve Sigorta Ekosisteminde Yapay Zeka Odaklı Çözümler, Uygulamalar, Trendler' olacak. Future AI Summit'24'te teknoloji uzmanlarından girişimcilere, alanında uzman lider global şirketlerden sektörlerin önde gelen temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurum bir araya gelecek. Organizasyonda; yapay zeka ile ilgili yenilikçi bir perspektif kazandırmayı hedefleyen paneller, sempozyumlar, interaktif deneyim alanları, marka iş birlikleri, girişimci-yatırımcı bağlantıları ve etkileşimli alanlar aracılığıyla katılımcılara farklı bir deneyim sunulması planlanıyor. - İSTANBUL
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, 'dört yıllık seçimsiz dönem' ülkemiz için önemli bir fırsattır' dedi.
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