Elazığ'da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi

07.04.2022 15:56
Elazığ'da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi

Elazığ'da 2022'nin ilk 3 ayında 83 ülkeye toplam 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Elazığ'da 2022'nin ilk 3 ayında 83 ülkeye toplam 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Geçtiğimiz yılı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olan 335 milyon 893 bin dolar seviyesinde kapatan Elazığ, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış başarısı gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan raporda 2021 yılının ilk üç aylık döneminde 72 milyon 340 bin dolar ihracat yapan Elazığ, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde ise 98 milyon 976 bin Dolar ihracat ile yükselişini devam ettirdiği görüldü.

"Hedefimiz 1 milyar dolar ihracat yapmaktır"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye'nin ihracat rakamları raporunu değerlendirerek, "Elazığ iş dünyası 2021 yılında cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırarak 335 milyon 893 bin dolar ihracat ile dikkat çekmişti. Bu yılın ilk üç aylık ihracat rakamlarına baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 daha fazla ihracatımızın olduğu görülüyor. 100 milyon dolara yakın ihracatın gerçekleştirildiği bu üç aylık dönem istikrarlı bir artışın olduğunu göstermektedir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz ihracatının yükseltilmesi hususunda çok önemli projeler yürütmekte ve oda bünyesinde DAİB, Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi ve TOBB İhracat Ofisi gibi birimlerle süreci desteklemekteyiz. Her platformda Elazığ ihracat potansiyelinin 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bunu kendimize hedef olarak koyduğumuzu ifade ediyoruz. İlimiz iş dünyasının kapasitesi, üretim çeşitliliği, ürün kalite ve dünya piyasalarında rekabet edebilme nitelikleri, iş dünyamızın ihracat iştahı ve şehrin potansiyeli 1 milyar dolar ihracat hedefinin çok uzak olmadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda yapılan ve birçoğu üretim aşamasına gelen Tekstil ve Konfeksiyon tesislerimizin tam kapasiteye ulaşmaları ile birlikte bu yıl ihracatta kendi rekorumuzu kıracağımızı umut ediyorum. Dünya piyasalarını derinden sarsan pandemi ve bu sürece katkı sağlayan savaş süreçleri başta enerji olmak üzere üretim, tedarik ve tüm süreçleri olumsuz etkilemektedir. Böylesine zor bir süreçte ilimiz ihracatındaki istikrarlı yükseliş verilen mücadelenin ve iş dünyamızın kararlılığını göstermektedir. Ben bu vesile ile her bir işletmemizi yürekten kutluyor ve alkışlıyorum" dedi.

İhracatta ABD ilk sırada

Başkan Arslan, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde 83 ülkeye Elazığ'dan doğrudan ihracat yapıldığını belirterek, "İhraç ürünlerimizde ilk sırayı 88 milyon 460 bin dolarla madencilik ürünleri ve yapı malzemeleri alıyor. Bunu sırayla 5 milyon 410 bin dolarla mobilya, 1 milyon 753 bin dolarla kimyevi maddeler sanayi, 1 milyon 33 bin dolarla su ürünleri, 946 bin dolarla iklimlendirme sanayi izliyor. İhracatımızda ABD 22 milyon 866 bin dolar ile ilk sırda bulunurken, Çin 18 milyon 188 bin dolar, İsveç 12 milyon 278 bin dolar, Güney Kore 5 milyon 613 bin dolar, Hollanda 5 milyon 546 bin dolar, Japonya 5 milyon 408 bin dolar ile takip ediyor. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak halen ihracat yapmamış ancak potansiyeli olan her bir işletmemize ulaşarak sürece dahil etmek için yoğun bir gayret göstermekteyiz. Konu hakkında bizlerden danışmanlık hizmeti almak isteyen her bir üyemizin Odamızla iletişim sağlaması ve destek almasını beklemekteyiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'tan yılın ilk çeyreğinde 402 milyon dolarlık ihracat Kahramanmaraş'tan yılın ilk çeyreğinde 402 milyon dolarlık ihracat Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1 milyar 474 milyon dolar kazandı Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1 milyar 474 milyon dolar kazandı

İhracat, Türkiye, Elazığ, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
16:21 Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:36:35. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement