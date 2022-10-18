Elazığ ekonomi haberi... Keban Baraj Gölü'nde suların çekildiği alanda tarımsal üretim yapılıyor

Elazığ'da, küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su çekilmesi yaşanan Keban Baraj Gölü kıyılarında çiftçiler tarımsal üretim yapıyor.

Bölgede 2020'den itibaren daha çok etkisini gösteren küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Keban Baraj Gölü'nün çevresinde su seviyesinde düşüşe neden oldu.

Gölde su çekilmesinin en çok yaşandığı Yurtbaşı Beldesi mevkisinde çiftçiler, boş kalan bu arazilerde tarımsal üretime başladı.

Yaklaşık 2 yıldır tarımsal faaliyet sürerken, üretilen silajlık mısır ve pancarda hasada hazırlanan çiftçiler bir yandan da arpa ekimine başlıyor.

"Ekim yapmazsak arazi boş kalıyor"

Yurtbaşı beldesinde yaşayan 7 çocuk babası Ruhi Ayerdem, AA muhabirine, 30 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi.

Son yıllarda kuraklıkla baraj gölünün çevresinde suların çekilmeye başladığını belirten Ayerdem, "Ekim yapmazsak arazi boş kalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekmedik bir karış toprak bırakmayalım' sözü doğrultusunda ekim yaptık. Suların yükselme riskine karşı yine de ektik. Riskli bir ekim yapıyoruz. Mevsim iyi geçerse bu alanların hepsi su altında kalıyor." dedi.

Ayerdem, 700 dönümde silajlık mısır ürettiğini, yakın zamanda hasada başlayacaklarını dile getirerek, "Burayı ekim alanı yapabilmek için çok emek veriyoruz. Emek vermezsek buralar hep boş kalır. Bir karış boş yer bırakmıyoruz. Bu alandan en az 100 çiftçi faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bol kazançlı ve bereketli bir hasat olur"

Yünlüce köyünden çiftçi Serkan Taş da suların çekildiği yaklaşık 40 dönümde silajlık mısır ekimi yaptığını anlattı.

Boş kalan arazileri tarımsal üretimle değerlendirdiklerini ifade eden Taş, "Dünya genelinde gıda krizi yaşanıyor. Çiftçiler olarak devletimize bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bol kazançlı, bereketli bir hasat olur. Milletimiz bundan istifade etmiş olur." diye konuştu.

Çiftçi Fetih Aslan ise ekimini yaptıkları silajlık mısırda hasada hazırlandıklarını belirterek, ekmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.