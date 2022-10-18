Elazığ ekonomi haberi... Keban Baraj Gölü'nde suların çekildiği alanda tarımsal üretim yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ ekonomi haberi... Keban Baraj Gölü'nde suların çekildiği alanda tarımsal üretim yapılıyor

18.10.2022 11:20
Elazığ ekonomi haberi... Keban Baraj Gölü'nde suların çekildiği alanda tarımsal üretim yapılıyor

Gelen Elazığ haberlerine göre Elazığ'da, küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su çekilmesi yaşanan Keban Baraj Gölü kıyılarında çiftçiler tarımsal üretim yapıyor.

Elazığ'da, küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su çekilmesi yaşanan Keban Baraj Gölü kıyılarında çiftçiler tarımsal üretim yapıyor.

Bölgede 2020'den itibaren daha çok etkisini gösteren küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Keban Baraj Gölü'nün çevresinde su seviyesinde düşüşe neden oldu.

Gölde su çekilmesinin en çok yaşandığı Yurtbaşı Beldesi mevkisinde çiftçiler, boş kalan bu arazilerde tarımsal üretime başladı.

Yaklaşık 2 yıldır tarımsal faaliyet sürerken, üretilen silajlık mısır ve pancarda hasada hazırlanan çiftçiler bir yandan da arpa ekimine başlıyor.

"Ekim yapmazsak arazi boş kalıyor"

Yurtbaşı beldesinde yaşayan 7 çocuk babası Ruhi Ayerdem, AA muhabirine, 30 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi.

Son yıllarda kuraklıkla baraj gölünün çevresinde suların çekilmeye başladığını belirten Ayerdem, "Ekim yapmazsak arazi boş kalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekmedik bir karış toprak bırakmayalım' sözü doğrultusunda ekim yaptık. Suların yükselme riskine karşı yine de ektik. Riskli bir ekim yapıyoruz. Mevsim iyi geçerse bu alanların hepsi su altında kalıyor." dedi.

Ayerdem, 700 dönümde silajlık mısır ürettiğini, yakın zamanda hasada başlayacaklarını dile getirerek, "Burayı ekim alanı yapabilmek için çok emek veriyoruz. Emek vermezsek buralar hep boş kalır. Bir karış boş yer bırakmıyoruz. Bu alandan en az 100 çiftçi faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bol kazançlı ve bereketli bir hasat olur"

Yünlüce köyünden çiftçi Serkan Taş da suların çekildiği yaklaşık 40 dönümde silajlık mısır ekimi yaptığını anlattı.

Boş kalan arazileri tarımsal üretimle değerlendirdiklerini ifade eden Taş, "Dünya genelinde gıda krizi yaşanıyor. Çiftçiler olarak devletimize bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bol kazançlı, bereketli bir hasat olur. Milletimiz bundan istifade etmiş olur." diye konuştu.

Çiftçi Fetih Aslan ise ekimini yaptıkları silajlık mısırda hasada hazırlandıklarını belirterek, ekmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır ekonomi haberleri | Diyarbakır'da 'Beyaz Altın' hasadı başladı, Vali Su ilk hasadı yaptı Diyarbakır ekonomi haberleri | Diyarbakır'da 'Beyaz Altın' hasadı başladı, Vali Su ilk hasadı yaptı Mansur Yavaş'tan Aski Açıklaması: 'Ankara Halkının Parasını Gerçek İhtiyaçları Doğrultusunda Harcamaya Devam Ediyoruz' Mansur Yavaş'tan Aski Açıklaması: 'Ankara Halkının Parasını Gerçek İhtiyaçları Doğrultusunda Harcamaya Devam Ediyoruz' Son dakika gündem: Saldırılar sonrası Kiev Belediye Başkanı'ndan 'elektrik tasarrufu' çağrısı Son dakika gündem: Saldırılar sonrası Kiev Belediye Başkanı'ndan 'elektrik tasarrufu' çağrısı
Kaynak: AA

Elazığ, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ ekonomi haberi... Keban Baraj Gölü'nde suların çekildiği alanda tarımsal üretim yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:38 İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak
14:27 İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı
14:19 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
14:18 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor
14:15 Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
13:52 ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok
13:48 Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi
13:46 Çeçenistan'da iç savaş tehlikesi! Askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenlerle Kadirov'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı
13:29 Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı
12:13 Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlandı! Avcılar Belediyesi işçileri greve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 14:45:31. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ ekonomi haberi... Keban Baraj Gölü'nde suların çekildiği alanda tarımsal üretim yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement