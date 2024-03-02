Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası ortak meclis toplantısı düzenledi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası meclisleri, kentte üretim ve istihdamın artırılması, yeni proje ve yatırımların görüşülmesi amacıyla ortak meclis toplantısı düzenledi.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ile oda ve borsa meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Karataş, Elazığ'ın sanayi, tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişmesinde lokomotif görevi üstlenen iki güzide kurumun kendi görev alanlarındaki gayretleri ve çalışmaları yanında, müşterek projelerde de el ele vermesini önemsediklerini ve anlamlı bulduklarını ifade etti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsasının sadece Elazığ için değil bölge ve ülke ekonomisine önemli oranda katma değer kazandıran bir statüye ve konuma yükselme başarısını gösterdiklerini ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ'ın kalkınmasının önündeki engelleri aşma noktasında devletimizin önemli makamlarında bulunan tüm ilgili ve yetkililere problemleri taşıdıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın 2. Sanayi Bölgesi olarak hizmete giren Teknova'da 115 parselin müracaat sahiplerine tahsis törenini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Alan, 6 bölge teşvik imkanlarından faydalanması ile birlikte ilimize yönelik hız kazanan yatırımcı ilgisinin artarak devam etiğini vurguladı.
Ticaret ve Sanayi Odası olarak coğrafi ve iklimsel birçok avantajlara, tarımsal ve gıda üretimi açısından yüksek bir potansiyele sahip olmasından hareketle Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Projesini başlattıklarını anlatan Alan, "Bu toplantımızda, Ticaret Borsamız Meclisi ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ile birlikte şehrimizin ekonomisine katkı sunacak projeler yanında, üyelerimiz ve üreticilerimizin yaşadıkları problemleri istişare edip çözümü noktasında neler yapabiliriz bunu konuşacağız. Bizlerin var olan sorunlarla birlikte bu problemlere yönelik çözüm önerilerimizi başta iki kurumumuzun da bağlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu olmak üzere milletvekillerimize ve ilimizin yöneticilerine taşıyarak, üretimin önündeki engelleri kaldırmak adına adımlar atıyoruz. Birlik olduğumuz, aynı hedefe birlikte koştuğumuz, engellerin aşılacağına olan inancımızı ve umutlarımızı taze tuttuğumuz sürece aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur" dedi.
Konuşmaların ardından Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Projesi" hakkında proje koordinatörü Kıvanç Beyarslan tarafından bilgilendirme yapıldı. - ELAZIĞ
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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Adıyaman'da açıklanan verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölgedeki diğer illerin ihracat rakamları da açıklandı. İlk iki ayda toplam 183 ülkeye ihracat yapılan bölgede, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık gibi ülkeler ön plana çıktı. Makine Halısı, Pastacılık Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri gibi ürünler en çok ihraç edilenler arasında yer aldı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Adıyaman'ın depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirterek, bölgedeki firmaların ihracat potansiyellerini açığa çıkarmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Şubat ayı faaliyetlerini de değerlendirdi.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat sonu cari açığın 30 milyar doların biraz üzerine gerileyeceğini ve döviz ihtiyacında baskının azalacağını söyledi. Bolat ayrıca Türkiye'nin büyüme performansının Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci, OECD ülkeleri içinde ikinci, G-20 ülkeleri içinde ise dördüncü sırada olduğunu belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhur İttifaki olarak depremin yaralarının hızla sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, Adıyaman'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bolat, kalıcı konutların teslimatının devam ettiğini ve yıl sonuna kadar 200 bin konutun tamamlanıp mağdur olan vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, deprem bölgesine uygun şartlardaki kredinin üst limitinin 750 bin liraya çıkarıldığını da açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ukrayna ve Rusya çatışması için barışçıl bir çözüm bulunabilirse Gazze'deki felakete bir çözüm bulunabilirse Afrika'da istikrar sağlanabilirse bu tarz çeşitli bölgelerdeki bu jeopolitik sorunlar çözülebilirse bunun ticarete ve ekonomiye yansımalarının...
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