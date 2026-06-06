Elazığ TSO Başkanı Alan: Kalkınma için çalışmalar sürecek - Son Dakika
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Elazığ TSO Başkanı Alan: Kalkınma için çalışmalar sürecek

Elazığ TSO Başkanı Alan: Kalkınma için çalışmalar sürecek
06.06.2026 12:27
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Elazığ TSO Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Başkan İdris Alan, yeni sanayi sitesi için istişareler yaptıklarını, TOBB Genel Kurulu'nda ikili görüşmelerle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini ve Cumhurbaşkanı'ndan alınan Hizmet Şeref Belgesi ile gurur duyduklarını belirtti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "İllerimizin ve ülkemizin kalkınması ve büyümesi adına çalışmalarımızı büyük bir heyecan ve hizmet aşkıyla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası; Mayıs ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Sedat Karataş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan ve meclis üyeleri katıldı.

İhtiyaçlarına cevap veremeyen mevcut Sanayi Sitesi için el yükseltip atağa geçtiklerini ifade eden Başkanı İdris Alan, "Bu amaçla öncelikle; konunun muhatabı kooperatif başkanları ve esnaflarla bir araya gelip yapılacak yeni Sanayi Sitesi, farklı alanlarda oluşturulabilecek sektörel sanayi siteleri ya da farklı alternatif önerilerini, bizzat olayın muhataplarıyla yüz yüze istişare ettik. Milletvekillerimizle ortak hareket edip birlikte yol yürüyoruz ve bunun olumlu sonuçlarını da bu şehre kazandırmanın gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 82. Genel Kurulu'na katılım sağladıklarını ifade eden Başkan Alan; "TOBB Genel Kurulu vesilesiyle Ankara'da bulunan Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsa Başkanlarımızla şehirlerin karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına yönelik ikili görüşmelerimiz oldu. Yine Genel Kurul vesilesiyle odamız öncülüğünde kurulan ve yöresel ürünlerimizin markalaşmasına önemli katkı sağlayan ETAK standımızda, başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere oda ve borsa başkanlarımızı ağırladık. Elazığ TSO heyeti olarak bizler de diğer illerimizin stantlarını ziyaret ettik. İllerimiz arası ticareti geliştirme konusunda istişarelerde bulunduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ETAK standımızı ziyaretleri ve ilimiz ile odamıza dair ilgili güzel duygu ve temennileri bizler ve Elazığ adına önemli ve kıymetliydi. TOBB büyük ailesi olarak illerimizin ve ülkemizin kalkınması ve büyümesi adına çalışmalarımızı büyük bir heyecan ve hizmet aşkıyla sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyeleriyle birlikte ortak ve kararlı yürüyüşlerinin birçok kesimden takdir gördüğü gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ödüle layık görüldüğünü aktaran Başkan Alan, "Bu amaçla geçtiğimiz günlerde TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketimizi, Elazığ TSO Yönetimi ve ailesi adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldık. Siz Meclis Üyelerimizin samimi gayretleri, fedakarlıkları ve destekleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu önderliğinde, ülkemiz ve ilimiz ekonomisinin gelişmesi, istihdam, üretim ve ihracatının artırılmasına yönelik çalışmalarımızın tescili olan Hizmet Şeref Belgesi'ni getirdi. Bu ödülü Elazığ TSO adına şahsıma takdim eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Elazığ TSO Mayıs Ayı meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşüp karara bağlanmasıyla sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ticaret Ve Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO Başkanı Alan: Kalkınma için çalışmalar sürecek - Son Dakika

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