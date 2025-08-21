Elazığ TSO\'dan Esnaf Ziyareti

Elazığ'da medikal sektörünü ziyaret eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Esnaflarımızın mağdur olmaması adına gereken her türlü girişimi yapacağız" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin taşınma süreci nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı, medikal sektörde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Başkan Alan, esnafın taleplerini dinleyerek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Ziyaret sırasında esnafın yaşadığı kaygılara kulak veren Başkan Alan, "Araştırma Hastanesi'nin mevcut yerinden taşınacağına dair endişeler var. Ancak hem rektörümüzün hem de milletvekillerimizin açıklamaları doğrultusunda hastanenin yerinde kalacağı, bazı polikliniklerin burada hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi. Bu da bizleri bir nebze rahatlattı. Bölgede bir kemik hastanesi gibi ihtiyaca yönelik yeni sağlık kuruluşlarının da açılması yönünde önerilerde bulunduk. Esnaflarımızın mağdur olmaması adına gereken her türlü girişimi yapacağız. Elazığ artık bir devlet hastanesi ya da sigorta hastanesi vakasını bir kez daha yaşamak istemiyor. Böyle bir durumun yaşanmaması için hep birlikte mücadele ederiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Siyasi iradenin de bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz. Medikal sektöründe faaliyet gösteren 13. grup temsilcimizle birlikte esnafımızı ziyaret ediyoruz. Taleplerinizi ve endişelerinizi dikkate alarak çözüm üretmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ