Elazığ TSO: Deprem Desteklerinden Çıkarılması Haksızlık - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ TSO: Deprem Desteklerinden Çıkarılması Haksızlık

Elazığ TSO: Deprem Desteklerinden Çıkarılması Haksızlık

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, şehrin deprem destekleri kapsamından çıkarılmasını eleştirdi.

17.01.2025 16:40
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Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ'ın deprem destekleri kapsamından çıkarılmasının büyük bir haksızlık olduğunu belirterek, bu kararın düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Alan, Elazığ'ın diğer deprem illeriyle aynı haklara sahip olması gerektiğini ifade ederek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İdris Alan, 5 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Elazığ'ın deprem destekleri kapsamından çıkarılmasını eleştirerek, bu durumun büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti. Başkan Alan, bu kararın düzeltilmesi için çağrıda bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından deprem bölgeleri için getirilen kredi büyüme sınırlamalarından muafiyet sağlanırken, 11 deprem ilinden yalnızca Elazığ'ın kapsam dışı bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Alan, Elazığ'ın da diğer 10 il gibi depremlerden ağır şekilde etkilendiğini vurgulayarak, kararın iş dünyası üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağına dikkat çekti.

"Elazığ'ın destek kapsamından çıkarılması anlaşılmaz"

2020 ve 2023 yıllarında yaşanan depremler nedeniyle Elazığ'ın ciddi mağduriyetler yaşadığını ifade eden Başkan Alan, "2020 ve 2023 depremlerinin en çok mağdur ettiği bir il olmamıza ve bu mağduriyetleri kısa süre içerisinde gidermek amacıyla iş dünyası ve esnaflarımıza daha çok destek verilmesini beklerken, Elazığ'ın destek kapsamından çıkarılması gibi anlaşılması ve izah edilmesi zor bir kararın alınmasının şaşkınlığını yaşıyoruz. Bu karar, bölgemizin üretim üssü olan Elazığ'daki birçok işletmemizi ve şehri olumsuz etkileyecek yanlış bir karardır. Bizler iş dünyası olarak Teşvikte 6. Bölge uygulamasının uzatılması yönünde müjdeli bir haber beklerken, Elazığ'ın deprem yaşayan 11 ilden ayrı tutularak kredi destek programından çıkarılmasını ne iş dünyasına ne de kendimize anlatabiliyoruz. Bu kararın ilimiz milletvekillerinin görüşlerine başvurulmadan ve sehven alınmış bir karar olarak görüyor ve düzeltileceğine inanıyoruz. Bu karar düzeltilmediği takdirde Elazığ'ın neden 11 deprem ilinden ayrı tutulduğuna dair iş dünyası ve Elazığ kamuoyunu somut rakam ve bilgilere dayalı ikna edecek açıklamalar bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO: Deprem Desteklerinden Çıkarılması Haksızlık - Son Dakika

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