Elazığ TSO seçimlerinde oy verme işlemi Koç İlköğretim Okulu\'nda gerçekleştirilecek

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, oda seçimlerinin 3 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Elazığ'da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, gazetcilerle bir araya gelerek seçim tarihi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Alan, seçimin 3 Ekim'de Koç İlköğretim Okulunda 19 gurup üzerinden gerçekleştirileceğini ifade etti.

Başkan İdris Alan, "31.08.2026 tarihi için Seçim Kurulu Başkanımıza müracaatta bulunduk. Kendileri de 3 Ekim'de Elazığ Ticaret Sanayi Odası seçimlerinin yapacağını bizlere ifade ettiler. Yapılacak olan seçimlerin ilimize, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçim Koç İlköğretim Okulu'nda yapılacak. Geçmiş dönemde 14 grup ile seçime girmiştik, şimdi ise 19 grup ile seçime gireceğiz. Seçimin kazananı kim olursa olsun, seçimi Elazığ kazanmıştır. Umarım güzel bir şekilde ve ortamda seçim geçer. İlimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Gülerek izliyoruz"

En büyük projesinin teknik liseyi açmak olduğunun altını çizen Alan, "Bizim maddi olarak hiçbir sıkıntımız yok. Bizim Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyelerimizin listesi olacak. Onların aidatları ve onların oluşturduğu parayla okul açılacak. Biz üyelerimizi gezdiğimiz zaman üyelerimizin en büyük sıkıntısı eleman sıkıntısı oluyor. Biz bundan dolayı Yönetim Kurulu ve meclisimizin almış olduğu kararla bizim üyelerimize yapacağımız en büyük iyilik, bu lisenin olması kanaatindeyiz. Okulun haricinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Rifat Hisarciklıoğlu'ndan da bir okul sözü almıştık. O sözü de yerine getireceğiz. Diğer aday adayı arkadaşlarımızı da izliyoruz. 100'den fazla 200'den fazla proje açıklıyorlar. Bizde onları gülerek izliyoruz. Bu kadar projeyi hangi bütçeyle nasıl yapacaklar bizde merak ediyoruz. Onların projelerinde de kafamıza yatan projeler olursa onların da projelerini alırız. Allah nasip ederse diğer projelerimizi de açıklarız" ifadelerini kullandı.