Elazığ TSO üyeleri 19 meslek grubunda 3 Ekim 2026'da sandığa gidecek - Son Dakika
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Elazığ TSO üyeleri 19 meslek grubunda 3 Ekim 2026'da sandığa gidecek

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Elazığ TSO üyeleri 19 meslek grubunda 3 Ekim 2026\'da sandığa gidecek
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Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 3 Ekim 2026'da Koç İlkokulu'nda yapılacak seçimde üyeleri oy vermeye çağırdı. 19 meslek grubunda 09.00-17.00 arası oylamada şahıs şirketleri kimlikle, limited ve anonim şirketler yetki belgesiyle oy kullanacak.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret ve Sanayi Odası Organ ve Meslek Grupları seçimleri öncesinde üyelere çağrıda bulunarak oy kullanmaya davet etti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) bünyesinde dört yılda bir gerçekleştirilen Organ ve Meslek Grupları seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Koç İlkokulu'nda düzenlenecek olan seçimlerde oy verme işlemleri saat 09.00 itibarıyla başlayıp, akşam 17.00'de sona erecek. Toplam 19 meslek grubunda yapılacak olan seçimlerde sandık başına gidecek üyeler, odanın ve kentin gelecekteki yönetim kadrosunu belirleyecek. Seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğine inandığını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, sandık güvenliği ve prosedürler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şahıs şirketi sahiplerinin sadece kimlik kartlarıyla oy kullanabileceğini, limited veya anonim şirket statüsündeki firmaların ise kimlik kartlarının yanında mutlaka Seçim Yetki Belgesi ya da Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi ibraz etmeleri gerektiğini hatırlatan Başkan Alan, "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın dört yılda bir yapılan seçimleri, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Koç İlkokulu'nda gerçekleştirilecektir. Üyelerimizin kendi irade ve demokratik tercihlerini yansıtmaları adına sandığa gelerek oy kullanmaları, hem odamız hem de şehrimiz adına önemli bir sorumluluktur. Cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Koç İlkokulu'nda gerçekleştirilecek seçimlerde oy verme saat 09.00'da başlayıp 17.00'da sona erecektir. 19 Meslek Grubunda gerçekleştirilecek seçimlerde oy kullanmak amacıyla sandık başına gelen üyelerimiz, şahıs şirketi olmaları halinde sadece kimlik kartlarıyla oy kullanabileceklerdir" dedi.

Üyelerin yetki belgelerini gün içinde odadan temin edebileceklerini, ayrıca seçim günü de oda binasının açık olacağını belirten Başkan Alan, "Eğer firmamız, Limited ya da Anonim şirket statüsünde ise kimlik kartı ile birlikte Seçim Yetki Belgesi veya Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi seçim kuruluna ibraz edilmek zorundadır. Bugüne kadar yetki belgesi almayan üyelerimiz gün içinde Ticaret ve Sanayi Odası'ndan belgelerini alabilirler. Ayrıca odamız seçim günü de açık olacak ve belge taleplerini karşılayacaktır. Ancak üyelerimizden ricamız belge çıkarma işlemini daha önceden yapmalarıdır Odamızın ve şehrimizin geleceği için bu önemli seçim için tüm üyelerimizi oy vermek için sandığa davet ediyorum. Bu önemli sürece bir oyla katkı sunmanın önemine inanarak yapılacak seçimlerin üyelerimiz, Odamız ve Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
EkonomiElazığGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ TSO üyeleri 19 meslek grubunda 3 Ekim 2026'da sandığa gidecek - Son Dakika
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