Elbistan'a Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi kuruldu - Son Dakika
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Elbistan'a Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi kuruldu

10.03.2022 11:26
Elbistan'a Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi kuruldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi oluşturuldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi oluşturuldu. 1 milyon metreküp dolgu ile 1 milyon metrekarelik alanda oluşturulan vadiye yaklaşık 75 bin fide dikildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, lavantanın bu coğrafyada alternatif ürün olarak yaygınlaşmasını istediklerini belirterek, vadide kazanılan tecrübelerin kırsal mahallelerde üreticiyi desteklemek için kullanılacağını söyledi. Elbistan'ın lavanta üretiminin merkezi haline geleceğini ifade eden Gürbüz, "Yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda lavanta üretimi gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en iddialı ve en büyük lavanta bahçelerinden bir tanesini Elbistan'da yapmış olacağız. Üzerinde bulunduğumuz yer kayalık bir alandı. Buraya 1 milyon metreküpün üzerinde dolgu yaptık. Üzerine de yaklaşık 75 bin fide dikimini gerçekleştirdik. Amacımız öncelikle çiftçimizin kazanmasını sağlamak" dedi.

Ceyhan Nehri ile bütünleşen turizm değerini de yakalamak istediklerini söyleyen Başkan Gürbüz, "Şu anda yaklaşık 500 bin metrekarelik Pınarbaşı'daki alan 1 milyon metrekarelik lavanta alanı ile birleştiğinde çok daha devasa ve turizm değeri yüksek olan bir alan elde etmiş olacağız. Bu konuyu detaylı olarak üniversitelerimizle de çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın da lavanta üretmesini istiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan'a Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi kuruldu
Elbistan'a Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi kuruldu
Elbistan'a Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi kuruldu

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Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş, Elbistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elbistan'a Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi kuruldu - Son Dakika


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