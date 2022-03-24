Elbistan OSB'de kurulan tekstil fabrikası bin kişiye istihdam kapısı olacak - Son Dakika

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstil fabrikasında toplam bin kişinin istihdam edileceğine dikkat çekerek, bu yatırımın Elbistan'ın kalkınmasında önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Başta İstanbul olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde tekstil atölyesi bulunan bir firma, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 26 bin metrekare alan üzerine kuracağı fabrikanın inşasına başlandı.

Elbistan'ın doğru bir şekilde anlatılmasıyla yatırımcıların kente ilgi göstermeye başladığına dikkat çeken Başkan Gürbüz, "Elbistan Organize Sanayi Bölgesinde 26 bin metrekare bir alan aldı ve tekstil fabrikası kuruyor. İşe 300 kişinin eğitimiyle başlayacaklar. Mayıs başı itibariyle 300 kişi istihdam edilecek. Fabrika ise 1 yıl içinde tamamlanıp tam kapasite ile çalışmaya başladığında bin kişilik istihdam oluşturulacak. Bu fabrika büyük markalara üretim yapacak. Ayrıca tamamen ihracatı hedefleyen bir firma. Yatırım alan kalkınan ve büyüyen bir Elbistan'ı yakında göreceğiz. Yaptığımız görüşmelerin sonuçlarını almaya başladık. Şuan Elbistan OSB'de devam eden yatırımlar var. Kısa süre içerisinde üretime başlayacaklar. Tekstil firması da diğerleri için örnek teşkil edecek. Elbistan geleceği parlak bir şehir haline geliyor. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Firmanın genel koordinatörü Ozan İnel de, "Elbistan'a yatırımlarımıza başladık. OSB'de 26 dönümlük bir yer aldık ve inşaat işlerimizi başlatıyoruz. Fabrika tamamlanınca da bin kişiye kadar istihdam sağlayacağız. Elbistan için hayırlı olsun. İnşallah daha iyi noktaya hep beraber geliriz. Bizim İstanbul ve diğer büyükşehirlerde fabrikalarımız var ama Elbistan'da bir üs kurmayı hedefliyoruz. Elbistan OSB'ye yatırım yapma kararımızda, Elbistan'da tekstil fabrikasının olmaması ve başkanımızın ısrarı da bizim önceliğimiz oldu. Tam kapasite üretime geçtiğimizde bin kişi istihdam etmeyi öngörüyoruz. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ