Elbistan OSB'de kurulan tekstil fabrikası bin kişiye istihdam kapısı olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Elbistan OSB'de kurulan tekstil fabrikası bin kişiye istihdam kapısı olacak

24.03.2022 16:44
Elbistan OSB'de kurulan tekstil fabrikası bin kişiye istihdam kapısı olacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstil fabrikasında toplam bin kişinin istihdam edileceğine dikkat çekerek, bu yatırımın Elbistan'ın kalkınmasında önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstil fabrikasında toplam bin kişinin istihdam edileceğine dikkat çekerek, bu yatırımın Elbistan'ın kalkınmasında önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Başta İstanbul olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde tekstil atölyesi bulunan bir firma, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 26 bin metrekare alan üzerine kuracağı fabrikanın inşasına başlandı.

Elbistan'ın doğru bir şekilde anlatılmasıyla yatırımcıların kente ilgi göstermeye başladığına dikkat çeken Başkan Gürbüz, "Elbistan Organize Sanayi Bölgesinde 26 bin metrekare bir alan aldı ve tekstil fabrikası kuruyor. İşe 300 kişinin eğitimiyle başlayacaklar. Mayıs başı itibariyle 300 kişi istihdam edilecek. Fabrika ise 1 yıl içinde tamamlanıp tam kapasite ile çalışmaya başladığında bin kişilik istihdam oluşturulacak. Bu fabrika büyük markalara üretim yapacak. Ayrıca tamamen ihracatı hedefleyen bir firma. Yatırım alan kalkınan ve büyüyen bir Elbistan'ı yakında göreceğiz. Yaptığımız görüşmelerin sonuçlarını almaya başladık. Şuan Elbistan OSB'de devam eden yatırımlar var. Kısa süre içerisinde üretime başlayacaklar. Tekstil firması da diğerleri için örnek teşkil edecek. Elbistan geleceği parlak bir şehir haline geliyor. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Firmanın genel koordinatörü Ozan İnel de, "Elbistan'a yatırımlarımıza başladık. OSB'de 26 dönümlük bir yer aldık ve inşaat işlerimizi başlatıyoruz. Fabrika tamamlanınca da bin kişiye kadar istihdam sağlayacağız. Elbistan için hayırlı olsun. İnşallah daha iyi noktaya hep beraber geliriz. Bizim İstanbul ve diğer büyükşehirlerde fabrikalarımız var ama Elbistan'da bir üs kurmayı hedefliyoruz. Elbistan OSB'ye yatırım yapma kararımızda, Elbistan'da tekstil fabrikasının olmaması ve başkanımızın ısrarı da bizim önceliğimiz oldu. Tam kapasite üretime geçtiğimizde bin kişi istihdam etmeyi öngörüyoruz. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan OSB'de kurulan tekstil fabrikası bin kişiye istihdam kapısı olacak

YORUMLAR
500
Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Elbistan, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elbistan OSB'de kurulan tekstil fabrikası bin kişiye istihdam kapısı olacak - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu!
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'daki şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Elbistan OSB'de kurulan tekstil fabrikası bin kişiye istihdam kapısı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement