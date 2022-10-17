Elektrik altyapısı ve dağıtım şebekesi ihaleleri - Son Dakika
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Elektrik altyapısı ve dağıtım şebekesi ihaleleri

17.10.2022 09:24
Elektrik altyapısı ve dağıtım şebekesi ihaleleri

Malatya'da elektrik altyapısı ve dağıtım şebekesi yapım işi ve Yozgat'ta yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Malatya'da elektrik altyapısı ve dağıtım şebekesi yapım işi ve Yozgat'ta yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ve Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak Malatya Yazıhan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, "kapalı zarf teklif alma" usulü ile ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihale, 2 Kasım'da saat 10.00'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde yapılacak.

Ayrıca Yozgat'ta YG ve AG elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ve Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak Yozgat'taki Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, "kapalı zarf teklif alma" usulü ile ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihale, 1 Kasım'da saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Malatya, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik altyapısı ve dağıtım şebekesi ihaleleri - Son Dakika

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