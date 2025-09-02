Elektrik Arıza İhbarı e-Devlet'te - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

Elektrik Arıza İhbarı e-Devlet'te

Elektrik Arıza İhbarı e-Devlet\'te
02.09.2025 09:31
TEDAŞ, elektrik arıza ihbar uygulamasını e-Devlet üzerinden erişilebilir hale getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir hale getirildi.

HIZLI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE İHBAR YAPILABİLECEK

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri, arızaları ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde ihbarda bulunabilecek.

UYGULAMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Uygulama, ilk olarak 2019'da "Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması" adıyla sokak aydınlatma arızalarını bildirmek amacıyla kullanıma sunulmuştu. 2023'te yapılan iyileştirmeyle uygulamanın kapsamı, elektrik kesintileri ve genel arıza ihbarlarını da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

2 MİLYONA YAKIN İHBAR ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Şu ana kadar 700 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen uygulama üzerinden yapılan 2 milyona yakın ihbar çözüme kavuşturuldu.

Kaynak: AA


