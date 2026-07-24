Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı

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Kırıkkale-Samsun kara yolunda seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Samsun (Çorum) kara yolu Kimeski Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Doğu Kars firmasına ait 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı
Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı
Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı
Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı
Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Kırıkkale, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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