Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı

Kırıkkale'de şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Samsun (Çorum) kara yolu Kimeski Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Doğu Kars firmasına ait 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.