Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi - Son Dakika
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Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Antalya\'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 7 kişiden 5'i feci şekilde can verdi. 2 kişi ise yaralandı. Yaralananlardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

İÇİNDEKİ 7 KİŞİYLE UÇURUMA YUVARLANDI

Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

5 ÖLÜ 2 YARALI

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Antalya Valisi Hulusi Şahin, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cengiz Sevgili Cengiz Sevgili:
    geçmiş olsun. Allah dan rahmet diliyorum. sayın yetkililer bu yol Beyşehir’den itibaren taşağıl a kadar çok acil duble yol olarak yapılmalı. viyadük tünel ne gerekiyorsa. hergün ortalama 20 bin civarı araç kullanıyor daha neyi bekliyorsunuz.ödenek diyorsanız anlamsız bir kelime, canlar gidiyor 2 0 Yanıtla
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