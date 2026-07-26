Antalya\'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Cengiz Sevgili:

geçmiş olsun. Allah dan rahmet diliyorum. sayın yetkililer bu yol Beyşehir’den itibaren taşağıl a kadar çok acil duble yol olarak yapılmalı. viyadük tünel ne gerekiyorsa. hergün ortalama 20 bin civarı araç kullanıyor daha neyi bekliyorsunuz.ödenek diyorsanız anlamsız bir kelime, canlar gidiyor