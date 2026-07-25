Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu

Aktif siyaseti bırakan ve gözlerden uzak bir hayat süren İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, sahalara bu kez bambaşka bir alanda geri dönüyor.

“MERAL AKŞENER VAKFI” KURULDU

Akşener'in kurucusu olduğu 'Meral Akşener Vakfı', Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla resmen tescil edildi. İstanbul merkezli faaliyet gösterecek vakfın kuruluşu, İstanbul Anadolu 34. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla kesinlik kazandı.

TOPLUM YARARINA PROJELER YÜRÜTECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre vakıf; eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve çevre alanlarında toplum yararına projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Bunun yanı sıra araştırma ve inceleme faaliyetleri yürütülmesi, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi ve vakıf senedinde yer alan amaçların hayata geçirilmesi de faaliyet alanları arasında bulunuyor.

5 MİLYON TL SERMAYEYLE KURULDU

Resmi kayıtlara göre vakfın kuruluşunda başlangıç mal varlığı olarak 5 milyon TL nakit sermaye tahsis edildi. Yönetim kadrosunda kurucu Meral Akşener'in yanı sıra Akşener’in eski Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve oğlu Fatih Akşener de yer aldı.

FAALİYETLERİ SONA ERERSE MAL VARLIĞI MEHMETÇİK VAKFI'NA DEVREDİLECEK

Vakfın senedinde yer alan hükme göre, herhangi bir nedenle faaliyetlerine son verilmesi halinde borç ve yükümlülüklerin tasfiyesinin ardından kalan tüm mal varlığı ve haklar Mehmetçik Vakfı'na devredilecek. Bu düzenleme vakıf senedine açık şekilde işlendi.