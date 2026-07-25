Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim

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CHP'nin İstanbul'daki üye katılım töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni üyelere rozet taktığı sırada, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in sahnedeki görevlilere yönelik sert çıkışı kameralara yansıdı. Tekin'in peş peşe yaptığı uyarılar ve kullandığı ifadeler kısa sürede gündem oldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni üyelerine rozetlerini taktı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ PARTİ YORUMU: ÇOK ŞÜKÜR ARINMA GERÇEKLEŞTİ

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, dün kurulan Özgür Özel ve ekibi tarafından kurulan Yeni Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin köklü geçmişine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyada yüz yılı aşkın süredir varlığını sürdüren sayılı siyasi partilerden biri olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisi. Şerefli, onurlu ve kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir ve bunu büyük ölçüde başardık. Biz ahlaklı ve erdemli insanların partisiyiz" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan yargı kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in, tören sırasında sahnede görev yapan partililere yönelik çıkışı ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu'nun üyelere rozet taktığı sırada da görevlilere yönelik sert ifadeler kullandığı görülen Tekin'in, "Bu arkadaşlarımızın burada ne işi var? Barış, sizi gerçekten bir dersten geçireceğim. İndirin arkadaşları! Barış, sen de in oradan!" dediği anlar kameralara yansıdı.

''LAN... TÖVBE YA RABBİ TÖVBE''

Görüntülerde Tekin'in, "Çocuklar rozetler nerede? Lan... Tövbe Ya Rabbi tövbe" sözlerini sarf ettiği de duyuldu.

Tekin'in tören sırasında kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, parti içindeki son gelişmelere ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Özgür Özel, Politika, İstanbul, Siyaset, Kayyum, Gündem, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Sarayin don lastikleri 10 5 Yanıtla
  • Cemal Köse Cemal Köse:
    Kendini bir şey sanıyor 10 2 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    ülkenin geldiği noktaya bak ya 8 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Kendine yakışanı yapıyor insan dediğin insan gibi konuşur davranır demek ki değil. 6 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    CHP YİYİCİLERİ 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim - Son Dakika
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