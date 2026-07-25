Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni üyelerine rozetlerini taktı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ PARTİ YORUMU: ÇOK ŞÜKÜR ARINMA GERÇEKLEŞTİ

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, dün kurulan Özgür Özel ve ekibi tarafından kurulan Yeni Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin köklü geçmişine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyada yüz yılı aşkın süredir varlığını sürdüren sayılı siyasi partilerden biri olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisi. Şerefli, onurlu ve kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir ve bunu büyük ölçüde başardık. Biz ahlaklı ve erdemli insanların partisiyiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ROZET TAKARKEN GÜRSEL TEKİN GÖREVLİLERİ FIRÇALADI

Öte yandan yargı kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in, tören sırasında sahnede görev yapan partililere yönelik çıkışı ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu'nun üyelere rozet taktığı sırada da görevlilere yönelik sert ifadeler kullandığı görülen Tekin'in, "Bu arkadaşlarımızın burada ne işi var? Barış, sizi gerçekten bir dersten geçireceğim. İndirin arkadaşları! Barış, sen de in oradan!" dediği anlar kameralara yansıdı.

''LAN... TÖVBE YA RABBİ TÖVBE''

Görüntülerde Tekin'in, "Çocuklar rozetler nerede? Lan... Tövbe Ya Rabbi tövbe" sözlerini sarf ettiği de duyuldu.

Tekin'in tören sırasında kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, parti içindeki son gelişmelere ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.