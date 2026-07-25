Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı - Son Dakika
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Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı

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Güney Avrupa alev alev yanarken kıyılarda pes dedirten manzaralar geliyor. İspanya ve Fransa'da 200 binden fazla insanın tahliye edildiği kıyametvari yangınlar sürerken, hemen karşı kıyıda yükselen devasa duman bulutlarına aldırış etmeyen tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam etti. Yaşanan bu akılalmaz umursamazlık, felaketin boyutunu kadar insanlığın duyarsızlığını da gözler önüne serdi.

Güneybatı Fransa ve İspanya’da devam eden kıyametvari orman yangınları kriz boyutuna ulaştı. 200 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı felakette koca şehirler tahliye edilirken, kıyılarda kaydedilen görüntüler akılalmaz umursamazlığı gözler önüne serdi: Karşı kıyıda gökyüzünü kaplayan devasa duman ve alev bulutlarına rağmen tatilciler hiçbir şey yokmuş gibi denize girmeye devam etti.

Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI, TATİLCİLER DENİZİN İÇİNDE SEYRETTİ

Güney Avrupa’yı kasıp kavuran orman yangınlarının en net görüntülerinden biri kıyı şeridinde kaydedildi. Karşı kıyıda devasa boyutlara ulaşan alevler ve gökyüzünü tamamen karartan simsiyah duman sütunları kıyamet sahnelerini aratmazken, sahildeki insanların rahat tavırları dikkat çekti. Devasa duman fırtınasının hemen karşısında banklarda oturan, suda yüzmeye ve kürek çekmeye devam eden tatilcilerin bu umursamaz halleri, felaketin ortasındaki çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı

İSPANYA TARİHİNİN EN KÖTÜ YANGIN SEZONLARINDAN BİRİ 

İspanya, tarihinin en ağır yangın krizlerinden biriyle mücadele ediyor. Halihazırda 20 bin hektardan fazla alanın küle döndüğü ülkede alevler Madrid yakınlarına kadar ilerledi. Başkent genelinde durum "tarihin en ciddi kriz seviyesi" olarak nitelendirilirken, yetkililer acil durum kararı aldı. Madrid ve çevresindeki kasabalardan binlerce kişi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı

FRANSA'DA ORDU SAHAYA İNDİ; SADECE BORDEUX'TA 60 BİN TAHLİYE 

Fransa’da da durum farklı değil. Günlerdir süren yangınların en şiddetli yaşandığı Gironde ve Landes bölgelerinde felaketin boyutu her geçen saat artıyor. Bordeaux çevresindeki yerleşim yerlerinin boşaltılmasıyla birlikte yalnızca bu bölgede en az 60 bin kişi güvenli alanlara sevk edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla, söndürme çalışmalarına yetersiz kalan ekiplere destek vermesi için ordu birlikleri de bölgeye sevk edildi.

Avrupa genelinde toplam tahliye sayısı 200 bini aşarken, yangın fırtınasının rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam etmesinden endişe duyuluyor.

Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı

Güney Avrupa, Doğal Afet, İspanya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Fransa Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yusuf cihan yusuf cihan:
    Filistin e yapılanın bir örneği 1 0 Yanıtla
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