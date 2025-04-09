Elektrik faturalarında yeni ayrıntı! Abonelere mesaj gönderildi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik faturalarında yeni ayrıntı! Abonelere mesaj gönderildi

Elektrik faturalarında yeni ayrıntı! Abonelere mesaj gönderildi

Elektrik faturalarında yeni dönem ile birlikte, devletin sağladığı destek miktarı abonelere mesaj veya fatura üzerinde ayrıca gösterilmeye başlandı. Son değişiklik faturalara yansıdı. Abonelere gönderilen mesajlarda devlet desteği miktarının yazıldığı görüldü.

09.04.2025 10:03
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Elektrik faturalarına uygulanan devlet desteği abonelere ayrıntılı olarak bildirilmeye başlandı. Farklı oranlarda yansıyan devlet desteğinin fatura tutarlarını yüzde 50'nin üzerinde düşürdüğü görüldü.

Abonelerin faturalarında daha önce toplam ödenmesi gereken bedele yer veriliyordu. Ancak yapılan düzenlemeyle devlet desteğinin de vatandaşa bilgi olarak sunulması kararlaştırıldı. Yürürlüğe giren düzenleme sonrası ilk faturalar abonelerin cep telefonuna kısa mesaj olarak gönderilmeye başlandı.

Elektrik faturalarında devlet desteği faturalara yansıdı

Bir aboneye gelen mesajda 961 lira 82 kuruş olarak hesaplanan toplan faturadan 521 lira 82 kuruşluk desteğin düşüldüğü ve yeni tutarın 440 lira olduğu kaydedildi.

Elektrik faturalarında devlet desteği faturalara yansıdı

Bir diğer aboneye gelen mesajda da 725 lira 84 kuruşluk fatura bedelinden 395 lira 84 kuruşluk devlet desteğinin düşüldüğü, böylece ödenecek tutarın 330 liraya gerilediği görüldü. Bu durum, tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Devletin bu desteği, özellikle enerji maliyetlerinin arttığı bu dönemde önemli bir rahatlama sağladı. Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.

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Politika, Ekonomi, Finans, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik faturalarında yeni ayrıntı! Abonelere mesaj gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Seyhmus Düzenli:
    destek falan yok fatura zaten o kadar üstüne biraz ekleyip destek diye bizi kandıracaklar bunun gibi mesajı herkese yollamışlar ihtiyacı olsada olmasada herkese destek vermişler bizde yedik 69 4 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    bence devletten memnun olmayanlar bu desteği kabul etmesin boykot etsinler 19 53 Yanıtla
  • Hasan Özgün:
    devletin 1 krş maliyeti olup halka elektrik satacağına, yandaş şirketlere özelleştirip 6 krş elektrip sattırıyorlar. sonra devlet desteğiymiş. yandaşın yediği kaymağı itiraf ediyorlar bu mesajlarla. 60 9 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Halk kullandığı elektriği ödeyemeyecek durumda mı yani? 50 5 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    kara para aklama yöntemi bu... 35 7 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    yeni show taktikleri.. 38 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    ali cengiz oyunu misali 38 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    hahahahaa ya neye goreboyle miktar cikiyor bu kayseri pazarlama yontemi 32 3 Yanıtla
  • Esper Nando:
    Bize gelişi zaten 1000 tl size 500 tl'ye yaparız der gibi :) 100 tl zam, 50 tl indirim yersen. 30 2 Yanıtla
  • Yılmaz Dinç:
    Desteği kim alıyor. Denetimi kim yapıyor.. 7 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Elektrik faturalarında yeni ayrıntı! Abonelere mesaj gönderildi - Son Dakika
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