Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 744 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,3 artarak 2 milyar 304 milyon 885 bin 960 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 744 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 230 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 223 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 79 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.