Elektrik Fiyatları Artışta

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 194 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,2 azalarak 1 milyar 613 milyon 477 bin 534 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 194 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 628 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 651 bin 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 127 lira olarak belirlendi.