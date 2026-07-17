Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Belirlendi

17.07.2026 14:30
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Spot piyasada yarın için elektrik fiyatı 4 bin 477 lira, en düşük 800 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 477 lira 17 kuruş, en düşük 800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,17 azalarak 1 milyar 603 milyon 215 bin 107 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 477 lira 17 kuruş, en düşük saat 12.00'de 800 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 624 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 678 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 487 lira 18 kuruş, en düşük 998 lira 60 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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