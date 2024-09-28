Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin Lira

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 390 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 18,1 azalarak 1 milyar 281 milyon 12 bin 432 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00 ve 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 390 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 253 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 261 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.