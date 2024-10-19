Elektrik Fiyatları Değişiyor

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 849 lira 2 kuruş, en düşük 99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 28,9 azalarak 915 milyon 815 bin 55 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 849 lira 2, en düşük saat 12.00'de 99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1729 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1 bin 721 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 924 lira, en düşük 1424 lira 99 kuruş olarak belirlendi.