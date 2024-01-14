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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,8 artarak 1 milyar 298 milyon 681 bin 317 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 04.00'te 1000 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1952 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 20 lira 4 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 690 lira, en düşük 1497 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi
14.01.2024 - 14:30,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,8 artarak 1 milyar 298 milyon 681 bin 317 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 04.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1952 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 20 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 690 lira, en düşük 1497 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Ekonomi, Son Dakika

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