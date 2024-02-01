Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük 1248 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,48 azalışla 1 milyar 626 milyon 752 bin 253 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük saat 13.00'te 1248 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 280 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 287 lira 69 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1486 lira olarak kayıtlara geçti.
Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda İşibil'in gece saatlerinde oturduğu daireden düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.
Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, izlenen MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı namaz kıldığı esnada vahşice öldürdüğü belirlendi.
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, kaç kişinin olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu açıklayan Vergari, binlerce kişinin tahminde bulunduğu soruya doğru cevabı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Antalya'da sömestr tatilinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir sınıf arkadaşının cenazesine katılan 17 yaşındaki Aysel Betül Karakaş, cenaze sonrası mezarlık çıkışında trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakaş, 1 haftalık yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Acılı aile, sürücünün özür dilemediğini ve ceza almasını istediğini belirtti.
Konya'da hasta çocuklara şifa dağıttığı iddia edilen bir kadın, sosyal medyada gündem oldu. Videoda elinde uzun bir bıçak olduğu görülen kadının çocuğun vücuduna dokunduğu görüldü.
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