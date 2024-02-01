 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük 1248 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,48 azalışla 1 milyar 626 milyon 752 bin 253 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük saat 13.00'te 1248 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 280 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 287 lira 69 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1486 lira olarak kayıtlara geçti.

01.02.2024 14:29
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük 1248 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,48 azalışla 1 milyar 626 milyon 752 bin 253 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük saat 13.00'te 1248 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 280 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 287 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1486 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:41:21. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement