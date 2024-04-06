Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 427 lira 23 kuruş, en düşük 51 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35,58 azalarak 660 milyon 622 bin 902 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 06.00'da 2 bin 427 lira 23 kuruş, en düşük 14.00'te 51 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1293 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1297 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 688 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.