Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 427 lira 23 kuruş, en düşük 51 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35,58 azalarak 660 milyon 622 bin 902 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 06.00'da 2 bin 427 lira 23 kuruş, en düşük 14.00'te 51 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1293 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1297 lira 21 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 688 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
Sivas'ta yaşayan Rabia Yılmaz, ünlü bir tekstil firmasının internet sitesinden verdiği şal siparişini iade etti ancak 2.5 ay geçmesine rağmen parasını alamadı. Şirket tarafından çeşitli bahanelerle oyalanan Yılmaz, binlerce kişinin aynı mağduriyeti yaşadığını belirtti.
Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, adaçayı tarlasında yapılan kontroller ve zerdeçal üretimine yönelik çalışmaların yanı sıra zeytin bahçelerinde zararlı ve hastalık tespitleri yaparak bölgedeki tarımın kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırıyor.
Samsun'da 19 yıldır pazar günleri tatil yapan berberler, 7 Nisan Pazar günü ise bayram mesaisi yapacak. Samsun Berberler Odası tarafından alınan karar neticesinde isteyen berberler dükkanlarını açabilecek. Berberler, Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların daha rahat tıraş olabilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), bayram tatilinde enerji kesintilerini önlemek için 467 personel ve 116 araçla görev yapacak. Şirket, önleyici bakım ve onarım çalışmaları yaparken aynı zamanda teknik personel sayısını artırarak olası arızalara hızlı müdahale edecek. Bayram süresince acil durumlarda kullanılmak üzere jeneratör, mobil trafo, kablo test aracı ve insansız hava aracı hazır bulunduracak olan TREDAŞ, elektrik şebekelerini uzaktan kontrol ederek kesinti durumlarında sorunları çözecek.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret eden Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Samsunlu iş adamlarını yatırıma davet etti. Murzioğlu, Samsun'un potansiyelini ve iş birliği imkanlarını anlattı. Büyükelçi Kazakbaev ise Türk Devletler Teşkilatı'nın yatırım fonundan bahsederek Samsunlu iş insanlarını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.
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