Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1774 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,4 azalışla 1 milyar 833 milyon 497 bin 800 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00, 09.00 ve 20.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 13.00'te 1774 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 570 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 567 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 2 bin 474 lira 15 kuruş olarak belirlendi.